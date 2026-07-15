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別再狂喝牛奶了！想長高、防骨鬆「6大關鍵營養素」一次看

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▲▼想長高、防骨鬆「6大關鍵營養素」 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲想要顧好骨本，光喝牛奶還不夠。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

不少家長認為，想讓孩子長高或預防骨質疏鬆，只要多喝牛奶、多補鈣就夠了。事實上，骨骼的生成、發育與維持，需要多種營養素相互配合，搭配均衡飲食、規律運動與充足睡眠，才能幫助建立良好的骨骼健康基礎。營養師高敏敏也點名顧骨6大營養素，一起來了解！

▲▼想長高、防骨鬆「6大關鍵營養素」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

1. 鈣質：骨骼的重要原料

食物來源：乳製品、芝麻、小魚乾、蝦米。

鈣質是骨骼與牙齒的重要組成成分，也是成長期不可缺少的礦物質。雖然補充鈣質不會直接讓孩子快速長高，但若長期攝取不足，可能影響骨骼健康。

2. 優質蛋白質：打造骨骼與身體結構

食物來源：豆類、魚類、肉類、雞蛋。

蛋白質是人體組織的重要材料，也是骨骼中膠原蛋白的重要來源。建議每餐都攝取適量優質蛋白質，如一個手掌大小的豆、魚、肉或蛋，避免過量，均衡攝取最重要。

3. 維生素D：幫助鈣質吸收

食物來源：魚類、蛋黃、乾香菇，以及適量日曬。

維生素D有助於鈣質吸收，並維持骨骼正常發育。除了飲食補充，也可透過適度日曬及戶外活動協助身體合成維生素D。

4. 維生素K：幫助維持骨骼健康

食物來源：深綠色蔬菜、納豆。

維生素K參與骨鈣蛋白作用，有助於骨骼健康，因此除了乳製品外，也別忘了每天攝取足夠的蔬菜。

5. 鎂：參與骨骼代謝的重要礦物質

食物來源：堅果、全穀雜糧。

鎂是骨骼的重要成分之一，也與肌肉及神經功能有關。若長期以精緻澱粉為主食，可能增加鎂攝取不足的風險。

6. 維生素C：促進膠原蛋白形成

食物來源：芭樂、奇異果、柑橘類水果、甜椒。

骨骼除了鈣之外，也需要膠原蛋白作為支架。維生素C有助於膠原蛋白形成，幫助維持骨骼結構健康。

除了補充完整營養，營養師高敏敏分享，孩子的身高與骨骼健康還受到多項因素影響，包括均衡飲食、充足睡眠、規律運動，以及遺傳和青春期發育狀況。其中，跑步、跳躍等負重運動，有助於刺激骨骼發育；睡眠充足則有助於正常生長發育。

關鍵字：

長高, 補鈣, 骨骼健康, 營養素, 兒童營養

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