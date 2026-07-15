都市人的心靈解藥！內斂質感「禪意香氣」找回快節奏中的靜謐時光

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

現代人在緊湊繁忙的生活中，每天都好似繃緊神經般，甚至已經回到家，都仍然處於備戰狀態，難以真正放鬆，不妨透過嗅覺引導，讓身心得以沉澱。

＃資生堂 ZEN入禪之境，50ml、售價3800元

身為日本美妝龍頭的資生堂不只是專注於肌膚保養，在1964年甚至曾為首次在亞洲登場的東京奧運，設計出具有東方意境的「ZEN 禪」香水，時隔超過半世紀，終於在2026年重新復刻當時的經典之作，攜手調香大師Florian Gallo打造出全新的「ZEN 入禪之境」淡香精，巧妙地運用法式調香工藝，演繹出東方內斂優雅美學，佛手柑、茉莉與鳶尾花被香草、雪松木溫柔包覆，彷彿一切時間暫停的靜謐感，相當療癒舒服。

＃三宅一生 一生之水癒木琉光淡香精，125ml、優惠價4450元



向來給人質感風格的三宅一生在近期也推出全新一生之水癒木琉光淡香精，將大自然樹木生長的沉穩生命力，注入到香氣之中，選用透過生薑精油揉合柑橘香氣展，宛如漣漪輕輕劃過水面，中調薰衣草與豆蔻精油勾勒出水流帶動的氣泡感，最後穩重的癒創木香氣讓水花歸為平靜，湖面依舊湛藍深邃。

＃MONTBLANC 傳奇鋒芒香精，50ml、售價3050元

有鑒於現代男性更追求穩定、乾淨又具深度的香氛質感，MONTBLANC首度推出旗下第一支香精作品「傳奇鋒芒」，對比過去釋放張揚男性魅力，透過馥奇琥珀調展現出更低調沉穩的一面，佛手柑、粉紅胡椒、鳶尾花、馬達加斯加香草與琥珀木質，讓整體香氣清澈又溫潤，簡直就是暖男香氣。