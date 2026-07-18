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子瑜腮紅同款色公開！類似色也很燒根本偽素顏必備　一抹天生好氣色

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文／美人圈

子瑜在高雄啤酒節表演太完美！子瑜當天驚喜大唱〈run away〉、〈What is love 〉，以及中文歌曲〈第一天〉，讓現場、線上網友通通瘋狂，更大讚：「漂亮有自信，歌聲、舞蹈、妝髮、服裝通通超級完美！」

▲子瑜同款 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@thinkaboutzu）

子瑜同款腮紅：Visee 花綻雙色頰彩 #RD07

子瑜此次演出的完美狀態，讓人從頭到腳都想複製，更有大批網友瘋狂詢問：「腮紅好好看，到底是哪一牌的！」就在近日，終於等到子瑜化妝師親自解答這次高雄啤酒節活動用的就是「Visee 花綻雙色頰彩 #RD07嫣紅牡丹」。

▲子瑜同款 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@thinkaboutzu）

這盤是實用的雙色腮紅盤，子瑜同款色系屬於知性典雅的暖色調，以清透的粉嫩橘色搭配優雅知性的煙紅色，配上細緻珠光，提亮卻不顯毛孔，且價格可愛，是非常好入手的子瑜同款，以下也加碼盤點更多子瑜類似色腮紅，一起來看！

▲Visee 花綻雙色頰彩 。（圖／翻攝自官網）

▲Visee 花綻雙色頰彩，NT$390。（圖／Visee）

2026腮紅推薦：NARS 激情誘色腮紅露

子瑜腮紅類似色推薦：#QUE CALOR知性薔薇

NARS重磅推出全新頰彩！以極輕盈的慕斯粉質地帶出自然飽和的色彩，暨顯色還可輕鬆暈染，更能維持長達16小時，最重要的是，上色後會成膜，隨意疊妝也不破壞底妝，宛如肌膚由內而外散發的原生紅潤感。#QUE CALOR知性薔薇是漂亮的暖調色系，注入好氣色之餘也有收縮修容感，臉有感變小。

▲子瑜同款 。（圖／翻攝自IG）

▲NARS 激情誘色腮紅露 ，NT$1,450。（圖／NARS）

2026腮紅推薦：DIOR迪奧 粉漾緹花頰彩棒

子瑜腮紅類似色推薦：#103 TOFFEE

澎潤水光、雙頰更飽滿！作為品牌首款頰彩棒，不僅融合獨家「水漾潤色科技」藉由肌膚的pH值調節色調，形成客製化顏色，質地更是柔滑輕盈，輕鬆暈染、妝效持久，其中#103是知性優雅的裸調橘棕色，一抹煥發肌膚光澤，飽滿水嫩。

▲子瑜同款 。（圖／翻攝自IG）

▲DIOR迪奧 粉漾緹花頰彩棒，NT$1,800。（圖／DIOR迪奧）

【同場加映】DIOR迪奧 粉漾緹花頰彩盤

子瑜腮紅類似色推薦：103 TOFFEE

同系列還有全新的粉質頰彩盤！配方全新升級，質地更柔滑、疊擦更顯色，新手更不易失手，並採用獨家水漾潤色科技色澤會隨膚溫、pH值變化，每一色都像是量身打造的透嫩好氣色，其中#103帶有細緻的珠光，低調不顯毛孔，搭配優雅裸色，知性感爆棚。

▲子瑜同款 。（圖／翻攝自IG）

▲DIOR迪奧 粉漾緹花頰彩盤，NT$1,700。（圖／DIOR迪奧）

2026腮紅推薦：PRADA BEAUTY 輕霧暈染腮紅

子瑜腮紅類似色推薦：#P72 DAHLIA低頻粉

腮紅、眼妝、唇妝都可用！可愛外型讓人少女心爆棚之餘，特殊的霜轉粉質地，細緻到像融化的冰淇淋，一拍貼膚、暈染自然，新手很好駕馭。其中，#P72 DAHLIA是時髦的低飽和煙粉色，精緻優雅不挑人，特別適合蠟黃膚色族群，使雙頰透出輕盈的自然紅暈。

▲子瑜同款 。（圖／翻攝自IG）

▲PRADA BEAUTY 輕霧暈染腮紅，NT$1,550。（圖／BEAUTY美人圈）

2026腮紅推薦：DOLCE&GABBANA Beauty 柔光果漾頰彩棒

子瑜腮紅類似色推薦：#01 柔玫裸粉

防水又防汗的偽素顏腮紅！蘊含義大利櫻桃油、純素膠原蛋白，幫助提升自然光感及肌膚彈潤度，藉由「輕拍 × 滑抹」的簡單手法，就能讓色彩自然融入肌膚，打造如天生好氣色的自然紅暈感。#01色號是清透的柔霧玫瑰色，色調中性、優雅，不挑冷暖肌調，不挑人使用。

▲子瑜同款 。（圖／翻攝自IG）

▲DOLCE&GABBANA Beauty 柔光果漾頰彩棒，NT$1,800。（圖／IG@jenaissante）

2026腮紅推薦：i'm meme 我愛澎澎頰心唇頰糖 

子瑜腮紅類似色推薦：#05 蘋果跳跳糖

將彩妝與可愛吊飾完美結合，掛上包包太吸睛！一顆就能一次擁有柔霧與水光雙質地，柔霧色質地如雲朵般輕盈、另一色則像果凍般輕盈透潤，單用或疊擦都適合，其中#05屬於暖調蘋果色揉合復古玫瑰粉，搭配蜜杏般的水光光澤，溫柔又知性。

▲子瑜同款 。（圖／翻攝自IG）

▲i'm meme 我愛澎澎頰心唇頰糖，NT$430。（圖／i'm meme）

2026腮紅推薦：Laka 水光防曬腮紅棒

子瑜腮紅類似色推薦：#03 Pomelo奶油蜜柚

水光棒、防曬、腮紅一次搞定！這款結合膠原蛋白養膚精華，肌膚越補妝越Q彈澎潤，同時將自然血色感與透亮水光完美融合，輕盈不黏膩輕拍即貼，其中#03色號，一抹擁有日雜純欲感，宛若從肌底透出好氣色，根本偽素顏必備。

▲子瑜同款 。（圖／翻攝自IG）

▲Laka 水光防曬腮紅棒 SPF50+/PA++++ ，NT$580。（圖／Laka）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 子瑜, 腮紅

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