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運動完立刻沖澡恐傷身？最佳洗澡時間曝光　原因一次看

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▲▼運動後沖澡恐傷身。（圖／品牌提供）

▲運動結束後身體其實還沒準備好接受水溫的劇烈改變。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

運動之後，全身留著黏膩的汗水，許多人第一個念頭就是趕快沖澡，但是運動完馬上洗澡真的好嗎？從肌膚生理觀點來說，不建議運動後立刻沖澡，建議運動過後10-15 分鐘後再去洗澡對身體較好。

為什麼運動完不建議立刻洗澡呢？因為運動時心跳加速、血管擴張，大量血液被引導至肌肉與皮膚表面幫助散熱，這個狀態不會在運動結束的瞬間就消失，而是需要一段時間讓心跳與血壓慢慢回穩。建議先讓身體緩和 10-15 分鐘，等核心體溫跟心跳都恢復平常的節奏，再進行沖澡，對身體才是更安全舒適的做法。

這時候若沖個冷水澡，雖然痛快，但皮膚突然接觸冷水，位於皮膚表層的冷感受器會被瞬間刺激，觸發自律神經反射：呼吸瞬間變得急促，甚至出現「倒抽一口氣」的反應，連帶可能發生心跳加快、血管收縮、血壓上升的反應。因此，建議洗澡時，以和體溫差不多的溫水取代冷水或熱水，除了能促進肌膚的血液循環，也有助安撫神經、放鬆肌肉組織。

運動完洗澡也應把握 3 個清潔保養重點，第一避免過度清潔，清潔方法不對會把肌膚原本的天然皮脂膜一併帶走，導致防禦力降低，出現臉部發紅或乾癢重點。

再來，建議從頭部以下開始依序沖洗，讓身體適應水溫、促進血液循環，徹底排出身體污垢；最後，洗完澡趁血液循環順暢時可搭配簡單伸展操，包括手部按摩、輕槌小腿肌肉，緩解肌肉緊繃、消除延遲性肌肉痠痛。

▲▼運動後沖澡恐傷身。（圖／品牌提供）

▲auscentic 微香沐浴蜜

成分以 100% 純精油傳遞自然香氣，洗後為肌膚留下自然的微香，對應運動後毛孔張開、皮膚相對敏感的狀態，是溫和不刺激的清潔選擇。

▲▼運動後沖澡恐傷身。（圖／品牌提供）

▲LUSH 橄欖枝沐浴露

富含西西里紅橘精油和西西里檸檬等柑橘精油，其中含有來自加利利婦女合作社的以色列和巴勒斯坦農民攜手採收的公平貿易橄欖，以冷壓方式製成這款沐浴露的原料。

關鍵字：

運動後, 洗澡時機, 冷水澡, 清潔保養, 肌肉痠痛

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