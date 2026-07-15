運動完立刻沖澡恐傷身？最佳洗澡時間曝光　原因一次看

▲運動結束後身體其實還沒準備好接受水溫的劇烈改變。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

運動之後，全身留著黏膩的汗水，許多人第一個念頭就是趕快沖澡，但是運動完馬上洗澡真的好嗎？從肌膚生理觀點來說，不建議運動後立刻沖澡，建議運動過後10-15 分鐘後再去洗澡對身體較好。

為什麼運動完不建議立刻洗澡呢？因為運動時心跳加速、血管擴張，大量血液被引導至肌肉與皮膚表面幫助散熱，這個狀態不會在運動結束的瞬間就消失，而是需要一段時間讓心跳與血壓慢慢回穩。建議先讓身體緩和 10-15 分鐘，等核心體溫跟心跳都恢復平常的節奏，再進行沖澡，對身體才是更安全舒適的做法。

這時候若沖個冷水澡，雖然痛快，但皮膚突然接觸冷水，位於皮膚表層的冷感受器會被瞬間刺激，觸發自律神經反射：呼吸瞬間變得急促，甚至出現「倒抽一口氣」的反應，連帶可能發生心跳加快、血管收縮、血壓上升的反應。因此，建議洗澡時，以和體溫差不多的溫水取代冷水或熱水，除了能促進肌膚的血液循環，也有助安撫神經、放鬆肌肉組織。

運動完洗澡也應把握 3 個清潔保養重點，第一避免過度清潔，清潔方法不對會把肌膚原本的天然皮脂膜一併帶走，導致防禦力降低，出現臉部發紅或乾癢重點。

再來，建議從頭部以下開始依序沖洗，讓身體適應水溫、促進血液循環，徹底排出身體污垢；最後，洗完澡趁血液循環順暢時可搭配簡單伸展操，包括手部按摩、輕槌小腿肌肉，緩解肌肉緊繃、消除延遲性肌肉痠痛。

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