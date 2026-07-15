曾之喬最愛LONGCHAMP「帳篷包」　61歲曲家瑞喊：找個好男人去旅行

記者鮑璿安／台北報導

LONGCHAMP 2026秋冬系列以「Creative Curiosity」為核心概念，攜手比利時視覺藝術家 Caroline Hélain，將記憶中的山巒、沙丘、天際線轉化為色塊與刺繡，讓藝術作品一路延伸到服裝與皮件之中。今15日也邀請曾之喬與許久不見的曲家瑞率先演繹秋冬新作，兩人也金句連發，今年61歲的曲家瑞開玩笑說接下來的計劃是「找個好男人去旅行」。





▲曾之喬身穿抹茶綠洋裝亮相，搭配Le Cadence酒紅色水桶包（右）。（圖／品牌提供）

曾之喬身穿抹茶綠洋裝亮相，搭配Le Cadence酒紅色水桶包，呼應她私下最喜歡的綠色。她分享，這一季最吸引她的地方，在於設計大量融入自然曲線與旅行靈感，看起來十分放鬆，反而流露最舒服的狀態。她特別點名全新「帳篷包」是心中的第一名，包款輪廓源自露營帳篷，兩側以繩結細節呼應露營固定繩索，充滿戶外探索氛圍，曾之喬透露說當媽媽以後，變得喜歡背耐用又不失設計感的大容量包款。





▲曲家瑞身上的Caroline Hélain聯名系列同樣運用初剪羊毛與天鵝絨小羊皮拼接，將藝術畫作化為立體服裝 。（圖／品牌提供）



身兼藝術家與設計教育者的曲家瑞，則對本季聯名系列讚譽有加，她表示，Caroline Hélain擅長將旅途中所見所聞，從具象風景轉化為抽象色塊，再透過刺繡與異材質拼接賦予全新生命，「真的讓人甘拜下風」。她身上的聯名系列同樣運用初剪羊毛與天鵝絨小羊皮拼接，將藝術畫作化為立體服裝，搭配百慕達長褲與長靴，展現率性又充滿巴黎感的風格，讓她直言，「LONGCHAMP解放了我心裡的小女孩，誰說61歲不可以這樣穿？我很喜歡今天的造型」。





▲此次與Caroline Hélain合作的聯名系列，更把藝術家的地景創作直接轉化為皮件設計 。（圖／品牌提供）

此次與Caroline Hélain合作的聯名系列，把藝術家的地景創作直接轉化為皮件設計。無論是旅行袋、Le Pliage摺疊包或小型配件，都透過皮革拼接、刺繡工藝與層層色塊，描繪山巒起伏與天空光影，將抽象畫作化為可穿戴、可攜帶的藝術品。其中旅行袋以大片皮革拼接重現日落地景，橄欖綠、橘粉與深灰交織出山岳輪廓，遠看就像一幅畫，展現Longchamp一貫細膩的皮革工藝。





▲可拆卸的立體皮革花瓣裝飾，打造藝術感提袋 。（圖／品牌提供）





▲（左起）Épure 系列相機包 (棕色), 建議售價$17,800 ；Le Pliage One 手提包 (青橙綠色), 建議售價$5,700。（圖／品牌提供）





▲（左起）Complice 系列肩揹袋 XS (皮革色), 建議售價$19,100；Le Cadence 系列肩揹袋M（摩卡色）,建議售價$26,800。（圖／品牌提供）

本季Le Pliage系列也換上藝術新裝，將地景圖案化作口袋與拼接細節，除了擁有柔軟皮革質感的Le Pliage Xtra，適合優雅穿梭城市與旅途之間；以耐用尼龍打造的Le Pliage One則延續輕量實用特色，單色調更加極簡耐看，無論晴雨天都能輕鬆應對。本季最具話題性的設計之一，則是以網狀包體結合立體皮革花瓣裝飾打造的藝術感提袋，宛如將旅途中採集的花草與自然景色化作裝飾元素。

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Fauré Le Page 馥瑞樂爵作為歷史悠久的巴黎皮件品牌，自成一派的質感設計在老錢風加持下，熱度持續升高，最近帶來2026春夏系列壓軸之作 「First Page」，將翻開小說第一頁時的悸動化為設計靈感，把巴黎文學精神、品牌逾300年的工藝傳承與現代生活美學融入包款之中。不同於許多品牌從藝術或建築汲取靈感，Fauré Le Page此次將焦點放在法國文學文化，從大仲馬（Alexandre Dumas）、巴爾札克（Honoré de Balzac）到普希金（Alexander Pushkin）等文學巨匠，都曾在作品中提及Le Page，這份深厚的文化底蘊，也成為「First Page」系列最鮮明的特色，每只包都像一本等待翻閱的新書，象徵每位使用者都能展開屬於自己的旅程。





▲ Fauré Le Page 馥瑞樂爵最近帶來2026春夏系列壓軸之作 「First Page」 。（圖／品牌提供）

