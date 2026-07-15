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減脂別只吃雞胸肉！營養師推超市4款高蛋白食物

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

不少人減脂時第一個想到的就是雞胸肉，但其實植物性蛋白質也是補充蛋白質的好選擇。營養師孫語霙分享，像是超市（全聯）就能買到4種料理方便、營養豐富的植物性蛋白質，不僅能增加飲食變化，也有助於提升飽足感，讓減脂飲食不再單調。

▲▼營養師激推超市高蛋白食物。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

1. 冷凍毛豆：高蛋白又有膳食纖維

毛豆常被稱為「植物界的雞胸肉」，除了含有植物性蛋白質，也富含膳食纖維，有助增加飽足感。平時可直接加進炒蛋、炒飯或沙拉，不需花太多時間備料，是忙碌上班族的便利選擇。

2. 腐竹、豆包：蛋白質密度高，氣炸也好吃

腐竹與豆包是豆漿加熱後表面形成的豆皮製品，蛋白質含量相對豐富。除了滷、炒之外，也可以利用氣炸鍋料理，外酥內嫩，作為嘴饞時的點心，能為飲食增添不同口感。

▲▼營養師激推超市高蛋白食物。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

3. 豆乾：高蛋白又能補充鈣質

滷豆乾是許多人熟悉的小菜，也是方便取得的植物性蛋白質來源。營養師指出，豆乾同時含有鈣質，若將適量滷豆乾當作下午點心或宵夜，相較於洋芋片等零食，更容易帶來飽足感，建議可搭配蔬菜一起食用，營養更均衡。

4. 無糖豆花：營養接近豆腐，宵夜也能安心搭配

若選擇未添加糖的豆花，其營養成分與豆腐相近，也是補充蛋白質的方式之一，可依照個人口味加入少量堅果粉，再搭配微糖豆漿或鮮奶，增加風味與營養，作為點心或宵夜都是不錯的選擇。

關鍵字：

減脂, 植物蛋白, 毛豆, 豆乾, 無糖豆花

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