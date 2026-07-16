Gracie Abrams成香奈兒新謬斯　LISA返鄉站台資生堂小紅瓶

▲LISA現身曼谷參與小紅瓶活動。（圖／品牌提供，以下同））

記者曾怡嘉／綜合報導

國際美妝品牌近期接連公布重磅消息，香奈兒宣布葛萊美提名歌手暨品牌形象大使 Gracie Abrams 出任全新摩登 COCO 極致 CRUSH 香水謬斯女神；資生堂則在泰國曼谷舉辦「ULTIMUNE STUDIO: LISA’s Backstage」活動，由全球代言人 LISA 親自返鄉站台，再度掀起話題。

#Gracie Abrams接棒香奈兒摩登COCO 續寫品牌新篇章

香奈兒正式宣布，葛萊美提名歌手、創作人暨品牌形象大使 Gracie Abrams，出任全新摩登 COCO 極致 CRUSH 香水謬斯女神。品牌表示，Gracie Abrams 以真誠自然的個人魅力、創作能量與優雅風格，展現香奈兒女性自由、自信的精神，也為摩登 COCO 香水故事揭開全新篇章。

Gracie Abrams 也分享，能擔任全新形象大使讓她感到不可思議且深感榮幸，並表示自己一直欣賞嘉柏麗・香奈兒勇於留下個人印記、堅持自我的精神。

#LISA返鄉站台資生堂小紅瓶 曼谷活動吸引粉絲朝聖

資生堂國際櫃於 7 月初在泰國曼谷 Central World 舉辦「ULTIMUNE STUDIO: LISA's Backstage」活動，由全球代言人 LISA 親自出席，也是她首度以品牌代言人身分回到家鄉泰國參與品牌活動，吸引大批粉絲到場，LISA 母親也現身台下支持。

活動現場，LISA 以俐落造型搭配透亮膚況現身紅毯，成為全場焦點。她也分享自己的保養習慣，表示：「我真的不能沒有小紅瓶，我的每一個包包裡都有它！」對她而言，面對密集的國際行程與高強度的舞台表演，這瓶凝聚頂尖肌膚微生態與山茶花修護科技的「小紅瓶」，就像是肌膚的發光維他命，更是維持好膚質的關鍵。