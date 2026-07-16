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擔心塗了好黏？3款「男性防曬乳」推薦　清爽不泛白

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記者曾怡嘉／綜合報導

不少男性對防曬敬而遠之，原因大多是擔心擦起來厚重、泛白，甚至像上妝。不過，防曬除了降低紫外線造成的曬黑與光老化，也有助減少肌膚受到日曬刺激，推薦3款男性防曬乳，一起來了解。

相較於女性，男性普遍皮脂分泌較旺盛，肌膚也容易因紫外線刺激出現出油、乾燥、泛紅等問題。因此，挑選防曬時除了防護力，也可留意是否具有清爽質地、保濕或控油等特性，提升日常使用意願。

▲▼男性防曬。（圖／品牌提供）

▲安耐曬 亞洲品牌大使 奧運雙金滑板大神 堀米雄斗。

#男性防曬3大常見問題

Q1：男生防曬和一般防曬有差嗎？

防曬的核心都是阻隔紫外線，但男性若容易出油，可優先選擇清爽、水凝乳或凝膠質地，減少悶黏感，也能提升每天使用的意願。

Q2：油性肌適合擦防曬嗎？

適合。紫外線可能影響肌膚屏障，使肌膚水分流失，進而刺激皮脂分泌。若本身容易出油，可挑選兼具控油與保濕特性的防曬產品，避免越曬越油。

Q3：流汗後需要補擦嗎？一定要卸妝嗎？

若長時間待在戶外、大量流汗、游泳或以毛巾擦拭臉部後，建議重新補擦防曬，才能維持完整防護效果。至於清潔方式，則應依產品標示為主，有些防曬可直接以洗面乳或肥皂清潔，有些則建議搭配卸妝產品。

3款清爽型防曬推薦

▲▼男性防曬。（圖／品牌提供）

（由左至右）

安耐曬 光控男神防曬水凝乳 SPF50+ PA++++ ，40g，500元。

專為男性肌膚打造，搭載雙重控油科技，兼顧防曬、控油與保濕，並採可使用肥皂清潔的配方，適合日常通勤或戶外活動。

DR.WU DR.WU 輕透水感物理防曬液，SPF50+ PA+++ ，38ml，900元。

採用奈米級防曬粉體與日本透薄隱形成膜技術，改善高係數純物理防曬常見的泛白、厚重與黏膩感，並添加5%菸鹼醯胺，主打防曬同時舒緩保養。

AHC 極致防禦長效水潤防曬乳 SPF50+ PA++++，900元。

水潤質地、不易泛白，可作為日常防曬或妝前使用，同時添加保濕配方，協助減少日曬後乾燥不適，適合各種膚質使用。

關鍵字：

男性防曬, 油性肌, 防曬推薦, 清爽防曬, 控油保濕

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