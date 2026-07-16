張員瑛、TWICE MOMO都愛Miu Miu編織包！木珠與藤編設計自帶度假感

記者鮑璿安／綜合報導

每到夏季，編織包總會重新回到時尚舞台，而Miu Miu今年則以更具工藝感的手法重新演繹，全新編織系列以悠閒自在的度假氛圍為靈感，透過鉤針、藤編、木珠與天然材質交錯，搭配皮革飾邊及品牌Logo細節，讓包款兼具手工溫度與精品質感，也難怪TWICE成員MOMO、IVE成員張員瑛都率先揹上身，成為今夏最具辨識度的造型亮點！





▲TWICE MOMO以一襲奶油黃色麂皮感背心洋裝打造甜美復古氛圍 。（圖／品牌提供）





▲Miu Miu 編織造型手提包 。（圖／品牌提供）

TWICE MOMO以一襲奶油黃色麂皮感背心洋裝打造甜美復古氛圍，手上的木珠編織肩背包自然成為視覺焦點。包身運用深淺木珠交織出立體紋理，搭配帆布內袋與皮革Logo標籤，在鏤空工藝中保有實用機能，隨手放入印花絲巾，更增添法式度假氣息，也呼應Miu Miu本季將自然材質與手工技法融合的設計理念，展現輕鬆卻不失精緻的夏日風格。





▲張員瑛則換上丹寧短版上衣與寬鬆牛仔褲，以率性街頭風格詮釋同系列編織包 。（圖／品牌提供）



另一位帶貨代表張員瑛則換上丹寧短版上衣與寬鬆牛仔褲，以率性街頭風格詮釋同系列編織包。木珠結構包身搭配柔軟帆布內裡，保有輕盈輪廓，就算是搭配簡約牛仔造型，也能瞬間提升整體造型的時尚感。張員瑛更選擇黃色印花配件以及墨鏡進行點綴，隨性露出包口，讓包款多了幾分俏皮與個性。

除了人氣編織包，本季Miu Miu也同步推出條紋鉤針肩背包、藤編手提包、草編帽與鉤針鞋履等單品，運用撞色滾邊、蝴蝶結、天然纖維與皮革細節，延續品牌一貫俏皮又充滿少女感的設計語彙。此外，花卉、花苞造型吊飾也成為不可忽略的亮點，以立體皮革工藝為夏日造型增添層次，讓每件作品都像是一件可隨身攜帶的手工藝術品。

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隨著夏季氣息蔓延開來，包款也迎來天然材質的熱潮。從拉菲草、帆布到編織工藝設計，兼具輕盈感與度假氛圍的包款成為本季焦點，其中義大利精品皮具品牌 Valextra 便以 Raffia Bucket 拉菲草特殊款手提肩背包，以及全新 Canvas 系列，演繹兼具工藝感與實用性的夏日穿搭提案！相較於過往常見的草編托特包，Valextra 全新 Raffia Bucket 將品牌標誌性的建築美學融入天然材質之中。包款採用全新拉菲草工藝打造，透過手工 「Punto Pelliccia」 編織技法，形塑出如波浪般起伏的立體紋理，細膩的雙色層次隨著光線折射展現豐富表情，觸感也比起常規皮革款式更加療癒。