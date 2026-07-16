哈蘭德世界盃後攜高顏值女友看秀！Dolce ＆ Gabbana全白情侶裝放閃

記者鮑璿安／綜合報導

2026世界盃足球賽（2026 FIFA World Cup）的話題人物挪威足球明星哈蘭德（Erling Haaland），帶領挪威隊進入8強，而他凱旋後也沒閒著，立刻攜手女友Isabel Haugseng Johansen現身義大利，出席Dolce & Gabbana Alta Moda高級訂製服系列大秀。兩人以一白一銀的優雅造型同框，展現足壇情侶檔的高顏值魅力。





▲哈蘭德世界盃後與女友Isabel Haugseng Johansen現身Dolce ＆ Gabbana大秀 。（圖／品牌提供）

正式看秀時，哈蘭德選穿Dolce & Gabbana全白雙排扣西裝，有別於球場上的運動感，內搭低領襯衫，頸間以絲巾取代領帶，胸前別上祖母綠珠寶胸針，搭配招牌俐落金髮與黑色墨鏡，將義式紳士風格演繹得格外清爽。身旁的女友則以一襲銀白色水晶刺繡禮服相呼應，深V剪裁搭配裸紗拼接勾勒出修長線條，整件禮服綴滿閃耀珠飾與亮片，在燈光下散發耀眼光澤。她手提鑲滿水晶的迷你包款，搭配俐落馬尾髮型，整體造型優雅又充滿現代感，與哈蘭德的全白西裝形成高級情侶裝效果。

除了正式造型外，也曝光兩人的休閒穿搭，哈蘭德換上簡約白色T恤搭配黑色短褲，以最輕鬆的夏日造型現身，腳踩品牌黑色皮革Logo拖鞋，鞋面以立體DG Monogram壓紋點綴，低調卻極具辨識度，將精品拖鞋穿出率性度假感，也證明簡單單品同樣能展現時尚品味。女友則換上鏤空刺繡白色短洋裝，透膚蕾絲花卉圖騰充滿南義風情，搭配白色尖頭高跟鞋，散發濃濃復古電影女主角氣息。





▲C羅以一套霧藍色修身西裝亮相 。（圖／路透）

日前，C羅則是以一套霧藍色修身西裝亮相，內搭同色系T恤，捨棄傳統襯衫與領帶組合，展現更具現代感的商務休閒風格。最吸睛的莫過於他手提的 Gucci經典旅行袋，黑色皮革包身中央飾有品牌標誌性的紅綠Web織帶元素，大容量設計兼具實用性與辨識度，C羅同時搭配GG Monogram印花行李箱，從服裝到配件維持低調卻充滿奢華感的旅遊風格。





▲C羅拎上Gucci旅行包 。（圖／路透）