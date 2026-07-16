《寶可夢》粉絲必收錶來了 　G-SHOCK錶帶一次秀30個角色

▲G-SHOCK祝賀《寶可夢》30周年攜手推出聯名錶款GA-110PKM-7A，7,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

粉絲遍及全球的《寶可夢》今年歡慶30周年，CASIO旗下G-SHOCK與其攜手發表聯名錶款GA-110PKM-7A，錶徑51mm的霸氣聯名錶外觀配色靈感源自1996年發售時引起熱潮的遊戲初代作品《寶可夢 紅/綠》與《寶可夢 藍》，將此三款經典色彩巧妙點綴於指針、按鍵、錶盤及錶圈，而腕錶細節處亦展現巧思，9時方向的小錶盤融入了標誌性的「精靈球」元素，指針則以人氣角色「皮卡丘」的背影呈現。





▲G-SHOCK寶可夢聯名錶GA-110PKM-7A配備LED燈光。





▲G-SHOCK寶可夢聯名錶GA-110PKM-7A的錶帶，裝飾30隻寶可夢。

G-SHOCK與《寶可夢》聯名錶款GA-110PKM-7A另一亮點是透明錶帶，上面裝飾30隻寶可夢，錶帶主體點綴包括「皮卡丘」與「伊布」等29隻寶可夢，錶環則特別配上擁有所有寶可夢基因的「夢幻」，此外，錶背也刻有寶可夢30周年的特別紀念標誌，加上精靈球造型特殊錶盒，極具收藏價值。





▲GU與《寶可夢》聯名服飾以「夏日海洋」為設計主題。（圖／GU提供）

同樣來自日本的GU也與《寶可夢》合作推出以「夏日海洋」為主題的聯名服飾，全系列以清爽配色與細節設計，展現夏日輕鬆氛圍，款式包括橫條紋、海軍藍等海洋風格元素搭配皮卡丘、拉普拉斯等豐富印花的夏日 T 恤、印有人氣角色皮卡丘、水伊布、耿鬼圖樣的居家休閒套裝與童裝等，能配成卡哇伊親子裝。