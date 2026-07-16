fb ig video search mobile ETtoday

《寶可夢》粉絲必收錶來了 　G-SHOCK錶帶一次秀30個角色

>

▲▼G-SHOCK,GU 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK祝賀《寶可夢》30周年攜手推出聯名錶款GA-110PKM-7A，7,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

粉絲遍及全球的《寶可夢》今年歡慶30周年，CASIO旗下G-SHOCK與其攜手發表聯名錶款GA-110PKM-7A，錶徑51mm的霸氣聯名錶外觀配色靈感源自1996年發售時引起熱潮的遊戲初代作品《寶可夢 紅/綠》與《寶可夢 藍》，將此三款經典色彩巧妙點綴於指針、按鍵、錶盤及錶圈，而腕錶細節處亦展現巧思，9時方向的小錶盤融入了標誌性的「精靈球」元素，指針則以人氣角色「皮卡丘」的背影呈現。

▲▼G-SHOCK,GU 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK寶可夢聯名錶GA-110PKM-7A配備LED燈光。

▲▼G-SHOCK,GU 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK寶可夢聯名錶GA-110PKM-7A的錶帶，裝飾30隻寶可夢。

G-SHOCK與《寶可夢》聯名錶款GA-110PKM-7A另一亮點是透明錶帶，上面裝飾30隻寶可夢，錶帶主體點綴包括「皮卡丘」與「伊布」等29隻寶可夢，錶環則特別配上擁有所有寶可夢基因的「夢幻」，此外，錶背也刻有寶可夢30周年的特別紀念標誌，加上精靈球造型特殊錶盒，極具收藏價值。

▲▼G-SHOCK,GU 。（圖／公關照）

▲GU與《寶可夢》聯名服飾以「夏日海洋」為設計主題。（圖／GU提供）

同樣來自日本的GU也與《寶可夢》合作推出以「夏日海洋」為主題的聯名服飾，全系列以清爽配色與細節設計，展現夏日輕鬆氛圍，款式包括橫條紋、海軍藍等海洋風格元素搭配皮卡丘、拉普拉斯等豐富印花的夏日 T 恤、印有人氣角色皮卡丘、水伊布、耿鬼圖樣的居家休閒套裝與童裝等，能配成卡哇伊親子裝。

►G-SHOCK把都市夜色戴著走　纖薄黑錶酷味十足

►1萬多元買到Casio旗下機械錶！EDIFICE漸層錶盤如跑車　碳纖維超輕更好戴

關鍵字：

G-SHOCK, CASIO, GU, 寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

曾之喬最愛LONGCHAMP「帳篷包」　61歲曲家瑞喊：找個好男人去旅行

曾之喬最愛LONGCHAMP「帳篷包」　61歲曲家瑞喊：找個好男人去旅行

心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂

心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂

你有社畜體質嗎？「3個特點」責任感太強反而最辛苦

你有社畜體質嗎？「3個特點」責任感太強反而最辛苦

Gracie Abrams成香奈兒新謬斯　LISA返鄉站台資生堂小紅瓶 減脂別只吃雞胸肉！營養師推超市4款高蛋白食物 拒當社交盤子！調查：不點酒不續攤，現代年輕人最推「清醒社交」 運動完立刻沖澡恐傷身？最佳洗澡時間曝光　原因一次看 擔心塗了好黏？3款「男性防曬乳」推薦　清爽不泛白 損友的4大指標　揪出身邊「假面好友」一個都嫌多 職場最討厭的主管星座Top 3！第一名根本細節魔人　什麼事都要管

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面