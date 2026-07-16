



▲感情變淡不是突然！「劈腿前兆」3個警訊要注意。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者鮑璿安 ／綜合報導

一段感情出現第三者，往往不是毫無預警，而是日常相處中早已浮現變化。當對方的態度、生活習慣與溝通方式突然不同，甚至開始刻意拉開距離，就可能代表關係正在失衡。不過，單一行為不等於劈腿，真正值得留意的是多項異常長時間同時出現。以下整理出3個常見前兆，幫助你提早看懂感情中的警訊。

手機突然變得不能碰

原本能自然放在桌上的手機，開始時刻不離身，洗澡、睡覺都要帶著；密碼忽然更換，收到訊息時也會刻意避開，甚至將通知內容隱藏。重視隱私本身沒有問題，但若對方同時出現緊張、閃躲與反應過度，就可能代表正在刻意隱瞞某些互動。比起直接翻查手機，更重要的是觀察他是否願意坦然回應你的疑問。

行程變多，卻總是交代不清

加班、聚餐與臨時邀約突然增加，但問起細節時回答模糊，前後說法也容易對不上。過去會主動分享生活的人，開始只用「很忙」、「跟朋友」簡單帶過，甚至常在固定時段失聯。忙碌不代表不忠，但若行程透明度降低，又對正常關心表現得不耐煩，便可能是關係中需要正視的變化。

對你冷淡

對話明顯減少，親密互動變少，也不再願意討論兩人的未來，卻突然積極打扮、健身或使用新的香水。改變自己未必是壞事，但如果這些熱情完全沒有延伸到伴侶關係，反而伴隨挑剔、疏離與頻繁比較，就可能顯示他的情感重心正在轉移。