LG WashTower窄身洗乾衣機開賣　70公分寬小陽台也放得下

▲LG第二代WashTower AI智控洗乾衣機。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

市區高房價帶來的小坪數住宅趨勢，讓家裡的陽台空間變得非常緊湊，還有新建案的陽台寬度僅有 70 到 80 公分，在扣除拉管線、開門與人員走動的寬度後，想要塞進大容量的洗乾衣機，空間根本捉襟見肘。LG 在台推出機身面寬僅 65 公分的第二代「LG WashTower AI 智控洗乾衣機」，提供洗衣 18 公斤、乾衣 18 公斤的大容量，輕鬆融入狹窄的陽台配置，也免去小家電需要分批洗衣服的繁瑣，讓空間效率與家事效率不必再做妥協。

LG WashTower AI 智控洗乾衣機採用一體成型設計，將操作面板直接整合在機身中央，並重新調整上下筒槽的開口，省去使用者彎腰或墊腳的負擔。搭載 6.8 吋 LCD 觸控螢幕與直覺的圖像介面，操作邏輯簡單好上手。外觀則採用簡約「夜光黑」美型設計，搭配按壓式的智慧洗劑盒，讓機身外型顯得精緻俐落。





品牌表示，該機款導入 AI 智慧科技，能自動偵測衣物的重量、柔軟度與污濁度，由系統自主判斷合適的洗乾行程，並依濕度動態調整烘衣時間，減少衣物受損的機會。烘衣部分採用雙變頻熱泵除濕式乾衣技術，以低溫烘乾衣物，降低縮水或變形的風險，機身也不需另外加裝排風管或瓦斯管，安裝彈性更高。

此外，上下層主動連動的智慧行程配對功能，能在洗衣接近尾聲時提前啟動乾衣機預熱，若是急需替換的少量衣物，最快僅需 60 分鐘就能完成整套洗乾流程，大幅節省等待時間。LG 第二代 WashTower AI 智控洗乾衣機已在台上市，提供馬達 10 年保固，售價 89,900 元。

因應都會小坪數與機能需求，Nespresso 近期在台上市「Vertuo UP 膠囊咖啡機」，機身寬度僅有 12 公分，主打 3 秒極速預熱功能，開機到萃取一氣呵成，縮短等待時間，且首度搭載 1.4 公升的「可旋轉式水箱」，能依照中島或廚房檯面的深度自由調整擺放方向，讓咖啡機擺放更靈活。

而台灣消費者喝咖啡喜愛加冰塊或鮮奶、燕麥奶的特調習慣，在新機也增設專屬的「濃郁模式」按鍵，按下後會以更高濃度萃取，讓同一顆咖啡膠囊解鎖兩種杯量，加冰加奶也不容易稀釋咖啡的厚實口感。機身同時支援與 Nespresso Smart App 智慧連結，可調整 3 種萃取杯量，更是該系列首款支援調溫功能的機種，讓使用者能量身打造當下的口感偏好，售價 9,900 元。