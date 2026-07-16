中和環球金石堂收攤出清「6本書500元」　網：從沒看過這麼多人

▲環球中和金石堂書店8月底熄燈，現正舉辨圖書出清。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

營業 21 個年頭的金石堂環球中和店，日前宣布結束營業，即起至 8 月底推出特賣出清，回頭書折扣最高 6 本特價只要 500 元，吸引不少民眾前往選購，在網路上也有熱烈討論，有人分享「今天就去買了三本」、「人潮眾多結帳要排隊」、「第一次看到這麼多人」等，還有人狂掃 17 本書帶回家只要 2,000 元。

實體書店經營面臨考驗，台灣指標性連鎖書店品牌金石堂繼 6／21 新北新店店租約到期、6／30 台大店熄燈後，再度投下震撼彈。金石堂在官方臉書宣布，位於新北市中和環球購物中心內、開業長達 21 年的「金石堂中和環球店」，因階段性任務完成，將在 8／31 正式結束營業，這也是金石堂在近期內宣告熄燈的第三家分店。

因應熄燈中和環球店自即日起至 8／31 止舉辦感恩回饋活動，推出全館 79 折優惠，且有滿千送百活動，也同步進行回頭書出清，祭出 6 本 500 元的超值特價，吸引許多民眾前往購書，還有從小逛到大的在地讀者回去重溫小時與青春時光。金石堂收攤之後，環球中和將進駐日本蔦屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE。

金石堂在 2001 年鼎盛時期，全台實體門市曾一度超過 120 家，近年受電商、網路及民眾閱讀習慣改變等影響，實體門市數量持續縮減。目前金石堂在全台僅剩 20 家門市，隨著 8／31 中和環球店熄燈後，全台實體據點將只剩下 19 家。