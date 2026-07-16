fb ig video search mobile ETtoday

已婚人士才懂！結婚不是戀愛的延續　更考驗解決問題的能力

>

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

戀愛時只要享受相處的甜蜜，結婚後卻必須共同面對生活裡的大小問題，從金錢分配、家務安排，到雙方家庭與未來規劃，都會成為婚姻中的日常考驗，結婚並不是戀愛的延長，而是兩個人正式成為生活夥伴，除了感情之外，更需要責任感、溝通能力與長期磨合。

▲。（圖／IG）

1.戀愛重視感受，婚姻更需要解決問題

戀愛時不開心可以暫時冷靜，約會結束後也能各自回家，結婚後卻必須共同面對帳單、家務、工作壓力與生活安排，許多問題不能只靠安慰或浪漫帶過，而是要一起討論出具體做法，婚姻考驗的不只是愛不愛對方，更是兩個人遇到困難時，能不能站在同一陣線處理問題。

2.戀愛保有距離，婚姻看見真實模樣

談戀愛時多半會展現自己最好的一面，見面前會整理外表，也能刻意隱藏情緒與生活習慣，結婚後長時間相處，疲憊、壞脾氣、衛生習慣與消費方式都會逐漸顯現，這時才會發現，真正的親密不是永遠完美，而是看見彼此最真實的一面後，仍願意理解、包容與調整。

3.戀愛是兩個人的事，婚姻牽涉更多責任

戀愛時只要雙方相處愉快，許多事情不必向其他人交代，結婚後卻可能涉及雙方父母、親戚互動、節日安排、生育觀念與照顧責任，不同家庭的價值觀也容易產生衝突，想讓婚姻長久，不能只要求另一半配合自己的家庭，而是要共同建立界線，在伴侶與原生家庭之間找到平衡。

關鍵字：

結婚, 戀愛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

曾之喬最愛LONGCHAMP「帳篷包」　61歲曲家瑞喊：找個好男人去旅行

曾之喬最愛LONGCHAMP「帳篷包」　61歲曲家瑞喊：找個好男人去旅行

心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂

心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂

你有社畜體質嗎？「3個特點」責任感太強反而最辛苦

你有社畜體質嗎？「3個特點」責任感太強反而最辛苦

Gracie Abrams成香奈兒新謬斯　LISA返鄉站台資生堂小紅瓶 減脂別只吃雞胸肉！營養師推超市4款高蛋白食物 拒當社交盤子！調查：不點酒不續攤，現代年輕人最推「清醒社交」 運動完立刻沖澡恐傷身？最佳洗澡時間曝光　原因一次看 擔心塗了好黏？3款「男性防曬乳」推薦　清爽不泛白 損友的4大指標　揪出身邊「假面好友」一個都嫌多 職場最討厭的主管星座Top 3！第一名根本細節魔人　什麼事都要管

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面