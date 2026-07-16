父親節「大人風蛋糕」預購開跑　甜苦風味、超可愛多桑早鳥最高85折

▲星巴克、亞尼克與85度Ｃ近期均推父親節蛋糕早鳥優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

父親節即將到來，別具特色的「大人系」主題蛋糕也陸續上架，要用不甜膩的成熟風味與趣味造型攻佔爸爸胃。星巴克以「剛剛好的甜」為核心，打造茶香、黑芝麻與鹹甜交織的風味蛋糕；亞尼克則將經典原味生乳捲化身動漫感十足的驚喜臉譜；85 度 C 則玩造型創意，將 Q 版鬍子老爸、撞球桌與賽車等元素融入蛋糕中。各品牌早鳥預購最高享 85 折，想為老爸準備驚喜的消費者不妨提早卡位下單。

▲星巴克「黑芝麻可可千層薄餅」，售價 1,180 元。

星巴克今年走「大人系」的精緻路線，特別針對不愛甜膩的爸爸們調整風味，包括主打 22 層薄餅層層堆疊的「黑芝麻可可千層薄餅」，厚實的黑芝麻與苦甜可可奶油香氣在口中完美平衡，售價 1,180 元，以及用伯爵茶香乳酪為底、融入柑橘清香的「橙香雙層起司蛋糕」，售價 980 元；包裹滑順生乳奶霜與清爽芒果的「長條芒果生乳捲」，售價 780 元。喜愛傳統熟悉滋味也有「長條芋見雞肉鬆蛋糕」，綿密芋泥夾入鹹香雞肉鬆呈現甜鹹滋味，售價 620 元。

▲星巴克「橙香雙層起司蛋糕」，售價 980 元；「長條芒果生乳捲」，售價 780 元。

星巴克表示，即起至 7／31 期間推出父親節指定商品單件 9 折、兩件以上 88 折優惠，預購指定冷藏蛋糕可再獲飲料好友分享券。此外，買 4 吋以上冷藏蛋糕還能以 400 元的優惠價，加購原價 500 元的「冰／熱咖啡隨行外帶盒」，一盒可供應約 12 小杯每日精選咖啡。

▲星巴克「長條芋見雞肉鬆蛋糕」，售價 620 元。

亞尼克父親節主打新品「酷酷歐多桑」造型生乳捲蛋糕，直接將經典原味生乳捲化為爸爸的臉龐，從酷酷的頭髮、粗曠的眉型到瞇眼上揚的嘴角，全由師傅巧手繪製，內餡結合經典北海道奶霜與焦糖奶霜，濃郁乳香伴隨焦糖香氣，讓人莞爾一笑，售價 980 元至 1,280 元。

▲亞尼克父親節主打新品「酷酷歐多桑」造型生乳捲蛋糕，售價依尺寸從 980 元至 1,280 元

亞尼克預購活動於即起至 7／31 止，凡預購指定款「酷酷歐多桑」與「薄荷巧克力蛋糕」，即可享受單顆 95 折、兩顆 88 折的優惠，隨享卡友蛋糕任選享有 9 折優惠。同場加映的還有「提拉米蘇派」，以杏仁奶油塔皮夾入咖啡酒糖液手指餅乾與起司慕斯，最適合與熱愛經典義式風味的爸爸共同品嚐。

85 度 C 今年則以「爸氣登場」為主題，推出 4 款造型精緻的蛋糕，把爸爸在生活中的可靠形象全部做成甜點。超吸睛的 6 吋「甜蜜一擊」以逼真的撞球桌為造型，基底為香草戚風蛋糕，搭配芒果甜橙布蕾與厚奶茶慕斯，微酸的果香與沉穩茶香層次清爽且不膩口，售價 659 元；「可可公爵」則是經典的紳士裝扮，內餡採用比利時嘉麗寶巧克力製成巧克力慕斯，並搭配台灣花生醬與特調花生牛奶餡，口感滑順且富有驚喜，售價 918 元。

85 度 C 即起至 8／5 期間，也推出早鳥預購父親節蛋糕服務，門市現場購買即享 85 折優惠，若在 8／8 前，申請 85 Cafe APP 會員並完成主題蛋糕結帳登記，還能獲得抽獎機會，幸運兒有機會抽中三星微型智慧投影機或 Nintendo Switch 2 主機等獎品。