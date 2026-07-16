夏季薄荷瞬間降溫！從指尖到口腔通通有感沁涼

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

盛夏熱浪來襲，肌膚與感官正渴望一場靈魂降溫，「薄荷」無疑是今夏最具治癒感的沁涼關鍵字，從指尖綻放的沁涼奶霜綠、潔顏時的醒膚觸感，到如冰川微風拂面的日常護理，這抹澄澈不僅能視覺降溫，更為生活注入純淨的高級感，引領我們在浮躁夏日中，私享片刻的優雅調頻。

＃巴黎萊雅男士 8效勁能深層洗面乳，100ml、售價149元



由全球代言人肖戰有型演繹的都會型男保養美學，專為講究效率的現代男性打造極簡高效的潔顏日常，這款明星單品在成分上特別添加了瓜拿納精華、薄荷提取物與維生素C，能透過綿密細緻的泡沫深入潔淨毛孔，迅速帶走夏日高溫下過度分泌的油脂與頑固髒污，洗後膚觸清爽且完全不緊繃，輕鬆維持自信俐落的健康神采。

＃LONDONTOWN X Care Bears彩虹派對隨行5件組，7ml*5、售價1290元



來自紐約的專業級護甲品牌LONDONTOWN於今年盛夏攜手經典療癒角色Care Bears，將繽紛的小熊個性幻化為指尖的時尚色彩，注入獨家六大核心花草精萃護理配方，在上色妝點的同時，能同步深層養護甲面健康，限定組合中備受矚目的主打色「薄荷奶霜」，將清新的薄荷綠意轉化為指尖的輕甜外衣，不僅在視覺上完美降溫，帶來滿滿的幸福感與精緻度。

＃red seal紅印 護齦蜂膠薄荷牙膏，100g、6入組原價1,440元



擁有逾百年歷史的紐西蘭品牌red seal紅印在夏季將經典熱銷的蜂膠系列升級，以純淨天然理念，結合紐西蘭蜂膠與極凍薄荷」（薄荷油與薄荷醇），製程中不添加氟化物、合成色素、人工香料及Paraben防腐劑，入口瞬間能感受全面爆發的清涼暢快，在溫和護齦的同時，讓每日的口腔清潔昇華為極具生活儀式感的享受。