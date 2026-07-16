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梅西愛妻「阿根廷藍」美翻世足場邊 　愛馬仕包、AP鑽錶超吸睛

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▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲梅西老婆安托內雅觀賞阿根廷對英格蘭之戰，背愛馬仕Mini Picnic Kelly凱莉包。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷於世界盃足球賽四強戰上演逆轉秀，以2比1擊敗英格蘭挺進決賽爭取衛冕，足球巨星梅西（Leo Messi）功不可沒，老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）在他出賽的時刻都帶著3個兒子在場邊加油，從穿搭可看出對國家隊的支持，安托內雅的服裝、愛馬仕（Hermès）包到AP（Audemars Piguet，簡稱AP）清一色都是「阿根廷藍」。

▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲阿根廷踢進世足賽冠軍戰，梅西被隊友高舉慶祝。（圖／翻攝leomessi IG）

安托內雅收藏不少愛馬仕迷你凱莉包，在本屆世足賽阿根廷對上英格蘭之役，她背的是愛馬仕結合柳條編織與皮革的Mini Picnic Kelly凱莉包；而在國家隊與瑞士之戰時，她照例穿著印有老公梅西背號10號的短版藍白衣露出緊實腹肌，配上與阿根廷國旗色相近的淺藍色迷你凱莉包，以時尚穿搭為老公與國家隊助陣。

▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅在阿根廷與瑞士之戰，背藍色愛馬仕迷你凱莉包。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

名錶選擇同樣用心，安托內雅戴上AP要價2,066,000元的皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶，37毫米18K玫瑰金錶殼搭配淺藍色錶帶與面盤，完美呼應整體造型色調，且錶圈鑲嵌一圈美鑽更加耀眼吸睛。

▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅同時搭配AP淺藍色皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶， 2,066,000元。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

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關鍵字：

梅西, 安托內雅, Hermes, 愛馬仕, 柏金包, 凱莉包, AP, 愛彼錶, 世界盃足球賽

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