為什麼總習慣在關係裡委屈自己？3個關鍵因素恐養成不健康互動

記者李薇／台北報導 圖／mbcdrama_now IG

在一段關係裡，你明明已經感到不舒服，卻還是習慣說沒關係，害怕拒絕會讓對方失望，也擔心表達需求之後，彼此的感情就會出現裂痕，長期委屈自己並不代表你特別懂事，而是你可能早已把維持關係看得比自己的感受更重要，以下三個原因，也許正是你總在感情中一再退讓的關鍵。

1.害怕拒絕之後就不再被喜歡



你可能認為只要自己夠體貼、夠配合，對方就會更珍惜這段關係，因此即使心裡不願意，也不敢直接說出真實想法，然而靠討好換來的和平，往往只能暫時避免衝突，當你不斷壓抑自己，對方也很難真正了解你的底線與需求，最後累積的失望，反而更容易傷害感情。

2.習慣把別人的情緒當成自己的責任



當對方不開心、生氣或失望時，你總會立刻檢討自己，甚至想盡辦法讓對方恢復情緒，久而久之，你會開始認為只要關係出現問題，就是自己做得不夠好，但每個人都應該為自己的情緒負責，關心對方不等於必須承擔所有壓力，更不需要為了避免對方不高興，就一次次犧牲自己的感受。

3.不相信自己的需求同樣重要



有些人從小就被教導要懂事、要忍耐、不要造成別人的麻煩，因此進入感情後，也容易把自己的需求排在最後，總覺得多忍一下就能讓關係更順利，但健康的愛並不是一個人不斷退讓，而是雙方都能安心說出想法，當你開始尊重自己的感受，設下合理界線，才有機會建立真正平等而長久的關係。