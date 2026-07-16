噶瑪蘭珍稀水楢雙桶原酒上市　12年「響」機場限定版回歸

▲噶瑪蘭珍稀水楢雙桶原酒上市，以台灣蝴蝶為亮點，說明自然與品味共生。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

水楢桶風味近年備受威士忌老饕喜愛，金車噶瑪蘭於母公司金車集團迎來 47 周年之際，發表極具收藏價值的限量雙桶原酒佳釀，攜手日本藝術家小松孝英，將台灣山林的珍稀蝴蝶彩繪於酒標上，展現品味與自然共生之美；日本三得利也宣告旗下威士忌「響 12 年」回歸推出全球機場免稅限定版，首站於 7 月起進駐桃園國際機場。

金車噶瑪蘭近日發表新作，將日本水楢橡木桶獨有的東方檀香、乳香、細膩辛香與品牌經典的亞熱帶果香交融，推出兩款頂級原酒。「噶瑪蘭水楢桶威士忌原酒」呈現深邃琥珀色，口感帶有沉穩木質香氣、仙楂與黑巧克力甜感；「噶瑪蘭煙燻泥煤水楢桶威士忌原酒」則以柔和泥煤加乘檀香氣韻，散發溫和的熟成魅力。

為詮釋時間與大自然交織的品牌精神，噶瑪蘭珍稀水楢雙桶原酒外觀設計，請來與日本當代藝術家小松孝英操刀，小松孝英長年以自然生態為創作靈感，擅長以融合傳統美學與現代語彙的筆觸，描繪臺灣多樣且瑰麗的原生蝴蝶，象徵威士忌歷經歲月淬鍊而羽化蛻變的生命價值。外盒設計採用鋼琴烤漆，經多層反覆噴塗底漆與面漆，呈現如鏡面般的飽和質感，並點綴亮金色蝶翼金屬飾件與深琥珀上色，呼應自然沉靜的禪意。

噶瑪蘭珍稀水楢雙桶原酒提供兩種包裝版本，包含由藝術家親筆簽名且親繪六款臺灣珍稀蝴蝶的鋼琴烤漆木盒版「手繪典藏雙入組」，售價 88,000 元，以及霧金底色襯托優美蝶影的「經典珍藏單入款」，售價 18,000 元，預計 8／1 起全台開賣。

日本三得利威士忌近期則以傳奇年份「響 12 年」跨世代的復刻回歸。這款限定新作調配工藝上融合山崎、白州、知多三家蒸餾所的結晶。以山崎美國橡木桶麥羊原酒為主體奠定奶油甜感，並注入西班牙橡木桶原酒增添肉桂與香料橘皮感，最終勾兌珍稀的水楢桶原酒，帶來迷人的東方白檀線香尾韻。

瓶身設計延續指標性的 24 切面，更融入了櫻花與溪水交織的水彩風格，僅限機場免稅通路販售， 2026 年 7 月起已進駐桃園國際機場開賣。

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