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用香氣遞出專屬個人的隱性名片　瘦子愛用「留白香水」展現貼膚性感張力

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

隨著盛夏到來，香氛已不再只是盲目追求流行，而是展現個人情緒與美學生活態度的隱形名片，從強調情緒穿香的自由釋放、極簡貼膚的留白美學到展現無畏氣勢的優雅薰衣草馥奇調，帶領我們透過香氣，在日常中找到最舒適自在的自我節奏。

＃adidas VIBES率性氛圍淡香精，30ml、售價699元

▲adidas,adidas Fragrances,SHARECO,BOSS,香水,香氛,香氣,。（圖／品牌提供）

近年來Soft Living、Slow Productivity等生活風潮興起，香氛不再只是造型的一部分，更是調節情緒與自我表達的媒介，adidas Fragrances順應趨勢，將不同情感狀態轉化為6款中性香氛，呼應時下流行的「Mood Dressing」概念，輕灑於肌膚上，不僅能透過香氣找到最舒展自在的生活節奏，更能帶來彷彿被舒適氣息包覆的放鬆感。

＃SHARECO DESIGN香水系列－青痕，50ml、售價2680元

▲adidas,adidas Fragrances,SHARECO,BOSS,香水,香氛,香氣,。（圖／品牌提供）

香水不需要刻意張揚，而是安靜地留下獨特的個人氣味，SHARECO以「Less but Better」的留白美學為靈感，推出全新DESIGN香水系列，其中「青痕」運用歐白芷、杜松與粉紅胡椒劃開冷涼的空氣感，接著以藏紅花與廣藿香帶出微熱體溫，最後由雪松、香根草與琥珀交織出迷人的木質餘韻，整體香氣猶如一道光線穿越森林後殘留在肌膚上的溫暖餘溫。

＃BOSS 自信奪目男性淡香精，50ml、售價3,200元

▲adidas,adidas Fragrances,SHARECO,BOSS,香水,香氛,香氣,。（圖／品牌提供）

延續經典自信系列的魅力，BOSS迎來充滿能量的全新限量版香氛作品，以高濃度的薰衣草為核心，巧妙融合藍薰衣草與白薰衣草雙重精華，帶來極致純淨且極具吸引力的清新氣息；尾韻則揉合深邃的苔蘚香調，勾勒出鮮明的木質底蘊，能於肌膚上層層綻放豐沛層次。

關鍵字：

adidas, adidas Fragrances, SHARECO, BOSS, 香水, 香氛, 香氣

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