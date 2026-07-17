安海瑟薇《奧德賽》宣傳孕婦造型太美　衣服前後穿顛倒依然夠時尚

▲安海瑟薇在6月底身穿鮮紅色的Ashlyn New York的這件晚禮服，其實前後穿顛倒了。衣服本來是高領的設計、刻意露後背，結果被她倒過來穿。（東方IC）

圖文／鏡週刊

安海瑟薇（Anne Hathaway）今年一共有4部電影要上映，如今《奧德賽》（The Odyssey）是第3部，打片依然不能馬虎，就算身懷六甲也要穿的夠美、夠時尚。但這一波通告跑下來，造型師也沒發現，其實她不小心把衣服前後穿顛倒，不過都沒人點破，是後來才發現。

安海瑟薇目前正懷了第3胎，與老公還育有兩個兒子，分別是10歲跟6歲。她認為當了媽媽以後，特別是有了兩個兒子，她所有衣服穿著就得考慮能適應不同場合的彈性，甚至要配合兒子活潑好動的習性，「我始終穿著那種可以出席嚴肅場合，但也可以隨時切換到籃球場上、跟他們打球的衣服。所以每天我都告訴自己，早上穿衣服要多想一下，因為可能吃完早餐後，就得隨時跟他們玩一局。」

▲在《奧德賽》巴黎首映會紅毯，安海瑟薇穿的是Louis Vuitton的深棕色訂製長裙，呼應劇情營造大地之母的形象。（環球影片提供）

她的造型師，艾琳沃許（Erin Walsh）則透露了，這次宣傳《奧德賽》時，在不同宣傳場合、應付不同通告的穿著風格。首先考慮到她飾演的是潘妮洛普，也是奧德賽的妻子，加上安海瑟薇正懷第3胎，所以在服裝風格上就會更強調她的母親形象，同時也會挑選更容易讓她出眾的顏色。因此挑選了鮮紅色的Ashlyn New York連身褲，只是她們都誤會了，把衣服前後穿顛倒，卻都沒發現。一直到宣傳結束後，才慢半拍地換回正確的穿法。艾琳沃許說：「這件衣服目的是散發關注與快樂的能量，雖然前後面穿顛倒，但是一次美麗的失誤。」

再來就是倫敦的媒體拍照會，安海瑟薇打破了大眾對於孕婦只能穿連身衣服的想像，以馬靴搭配Blumarine的露肩裝，左右兩側的垂墜設計帶有一些輕飄飄的風格。如果不是刻意側身的話，其實很難發現她已經大腹便便了。

▲安海瑟薇出席倫敦《奧德賽》宣傳拍照，以馬靴搭配Blumarine的露肩裝，如果不說，很難看出她身懷六甲了。（環球影片提供）

再來就是巴黎的宣傳拍照，她選穿的是Prada秋冬季的深藍色絲綢薄紗，綴有以彗星為靈感的刺繡。而巴黎首映會紅毯上，她則穿上Louis Vuitton的深棕色訂製長裙，營造大地之母的形象，強調母性的神聖概念，呼應電影中的設定。

▲在巴黎的宣傳拍照活動上，安海瑟薇穿著Prada秋冬季的深藍色絲綢薄紗，綴有以彗星為靈感的刺繡，跟背後的巴黎鐵塔相得益彰。（環球影片提供）

來到宣傳最終站的紐約首映，安海瑟薇再次選穿Prada的露肩晚禮服，但設計重點在於上半身閃閃發亮的珠寶覆蓋的胸部與肩帶，下半身是百褶長裙，這樣的穿法恰好也凸顯了她的孕肚。

▲來到《奧德賽》宣傳最終站，紐約首映會，男主角麥特戴蒙（左）與安海瑟薇（右），這回安海瑟薇穿Prada的露肩晚禮服，但設計重點在於上半身閃閃發亮的珠寶覆蓋的胸部與肩帶，下半身充滿飄逸感的百褶長裙。（環球影片提供）

在宣傳以外，大家更好奇的是，安海瑟薇會怎麼穿衣服？是否一律都穿著孕婦裝？她笑說私底下自己不會一整天都穿著有彈性的體育褲，「但我現在發現寬褲管的長褲，穿起來比體育褲還要舒服，所以這就是我懷孕時會穿的長褲。」

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