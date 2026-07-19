「情緒穿香」成為新趨勢！香奈兒COCO新香一聞心動　金載元同款太帥氣

▲（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

以前挑香水，大家最在意的是前中後調；現在挑香水，更多人開始思考的是「今天想擁有什麼樣的心情？」近年「Mood Fragrance（情緒穿香）」成為全球香氛圈最受矚目的趨勢，香水不再只是穿搭最後一步，而是陪伴一天心情、自我表達，甚至打造生活儀式感的重要存在。無論是想展現讓人忍不住靠近的魅力、在忙碌生活中找到片刻平靜，或依照每天不同情緒切換香氣，今年CHANEL、資生堂與adidas推出的新作，都替香氛賦予了全新的意義。

想讓人忍不住一直靠近？CHANEL把「心動感」變成香氣

有些香水是一聞就舒服，有些香水則是一聞就讓人留下深刻印象。全新CHANEL摩登COCO極致CRUSH香水便屬於後者。

▲CHANEL摩登COCO極致CRUSH香水 50ml／5,200元。 （圖／品牌提供）

延續摩登COCO系列自由、自信且優雅的品牌精神，全新極致CRUSH香水以更加濃郁且富有層次的香氣，描繪出充滿吸引力的女性形象。它不像一般甜美花果香，而是透過高級細膩的香材，營造出若即若離、令人忍不住想靠近的神祕魅力。香奈兒形容這款作品就像一股撼動人心的力量，先挑逗感官，再讓人深深著迷，成為今年最具話題性的魅力香代表。

▲CHANEL摩登COCO極致CRUSH香水 50ml／5,200元。 （圖／品牌提供）

當生活太快，更需要一瓶讓心慢下來！資生堂ZEN把東方禪意化成香氣

資生堂ZEN入禪之境淡香精有點像那種，讓忙碌生活按下暫停鍵的一抹香氣。覺得很安穩，可以天天穿戴的一款舒服又療癒安心的香氣！

誕生自1964年的傳奇香氛「ZEN」，今年重新攜手法國調香師Florian Gallo打造全新版本，以東方禪學為靈感，將現代人在高壓生活中渴望喘息、療癒自己的心境，轉化成細膩而溫柔的花香木質調。​

▲資生堂國際櫃ZEN入禪之境淡香精30ml／2,700元、50ml／3,800元、100ml／5,200元。（圖／tingting攝）

前調由佛手柑與茉莉帶來乾淨清新的第一印象，中調以鳶尾花與礦物香調描繪如湖畔般平靜的氛圍，最後則由香草與雪松木緩緩收尾，留下溫暖而安定的木質餘韻。不同於濃烈張揚的香氣，它更像是一場屬於自己的嗅覺冥想，適合在每天出門前噴灑，提醒自己放慢腳步，找回內心平衡。

除了香氣，瓶身同樣令人著迷。極簡不對稱設計搭配溫潤實木瓶蓋，將自然與東方留白美學融入其中，每次打開瓶蓋，都像開啟一場屬於自己的療癒儀式。​

▲資生堂國際櫃ZEN入禪之境淡香精30ml／2,700元、50ml／3,800元、100ml／5,200元。（圖／品牌提供）

今天想快樂、放鬆還是充滿能量？adidas把每天心情變成6款香水

近年「Soft Living」、「Mental Wellness」成為Z世代最熱門的生活關鍵字，也讓香氛從造型配件，變成管理情緒的一部分。adidas全新VIBES率性氛圍淡香精系列，就是以這股「Mood Dressing」概念打造。不同於依照季節選香，VIBES鼓勵大家依照每天心情挑選香氣，將抽象情緒轉化為六款不同個性的中性香氛。​

▲adidas VIBES率性氛圍淡香精系列，共推出Happy Feels、Full Recharge、Chill Zone、Get Comfy、Energy Drive、Spark Up六款香氣。（圖／品牌提供）

需要衝勁時，可以選擇「Energy Drive能量驅動」，以粉紅胡椒、小荳蔻與香根草打造充滿行動力的木質辛香調；想替疲憊身心充電，「Full Recharge能量補給」則運用綠薄荷、青橘與雪松，營造森林般的清新氣息。​

假日想放空時，「Chill Zone慵懶地帶」結合梨子、薰衣草、乳香與香草，帶來舒服放鬆的木質香；而「Get Comfy療癒時光」透過黑醋栗、玫瑰、茉莉與檀香，營造像午後陽光灑進房間般的溫暖感受。

喜歡明亮活潑香氣的人，可以選擇葡萄柚、鈴蘭與茉莉交織而成的「Happy Feels快樂宣言」，散發自然愉悅氛圍；如果想提升自信，「Spark Up無畏自信」則以番石榴、檸檬、小蒼蘭與木質調打造充滿朝氣的果香花香調，讓香水成為每天轉換心情的小儀式。

▲金載元代言adidas Vibes太帥氣。（圖／品牌提供）

除了香氣設計，VIBES系列也融入永續理念，瓶蓋使用超過96%消費後再生塑料，瓶身採25%再生玻璃打造，全系列更採純素配方與碳循環酒精原料，讓香氛不只療癒自己，也更友善環境。

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