風Luxury／定格最美日落　HUBLOT暮光橙錶演繹盛夏風情

▲模特兒佩戴HUBLOT Big Bang暮光橙陶瓷腕錶，460,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入盛夏，充滿活力氣息的夏季色調錶款紛紛亮相，HUBLOT（宇舶錶）發表2026年盛夏第二波新作Big Bang暮光橙鈦金陶瓷計時碼錶與Big Bang暮光橙陶瓷三針腕錶，設計靈感源自被譽為全球最美夕陽之一的希臘聖托里尼島日落，品牌將夕陽緩緩沉入愛琴海時，金色光影與白色建築、蔚藍海岸交織而成的溫暖暮色凝聚於腕間，傳遞悠然的度假生活態度。





▲HUBLOT Big Bang暮光橙陶瓷腕錶（左）460,000元，暮光橙鈦金陶瓷計時碼錶 710,000元。

HUBLOT是創新材質與彩色陶瓷研發領域的佼佼者，全新Big Bang暮光橙系列採用比傳統鮮橘色更為溫潤、富有層次的暮光橙色調，展現時尚魅力，讓擁有健康小麥肌或白皙膚色的錶主皆能輕鬆駕馭。除了與夏季穿搭完美搭配，此系列亦兼具盛夏活動所需的實用機能，無論是33毫米三針腕錶或鈦金屬陶瓷計時碼錶，皆擁有100米的防水性能，可從容應對泳池、海灘等各類親水與戶外活動。當中計時腕錶採用緞面拉絲鈦金屬打造錶殼，兼顧堅固與輕盈特性；搭配具備立體結構的暮光橙防水橡膠錶帶，質地柔軟貼合，即使遇水或流汗仍能保持乾爽舒適。





▲BVLGARI ALUMINIUM白色自動腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

寶格麗（BVLGARI）經典的BVLGARI ALUMINIUM腕錶也換上夏季新裝，將細緻的拉絲鋁金屬與橡膠材質相結合，呈現單色全白版本，以及限量500只的藍色太陽放射紋面盤腕錶，於鮮明運動個性與優雅氣質之間取得平衡，均搭載B77自動上鍊機芯，防水100米。





▲BVLGARI BVLGARI 腕錶呈現粉紅與綠色兩款珍珠母貝鑲嵌細工錶盤。

另一品牌標誌性錶款BVLGARI BVLGARI系列，推出兩款色彩絢麗的珍珠母貝鑲嵌細工面盤，受古羅馬奢華宅邸與華美壁畫中的彩色馬賽克藝術啟發，由工匠以手工將約400片細小的珍珠母貝逐一悉心排列，勾勒出虹彩斑斕的馬賽克圖騰，各有粉紅色與綠色版本，同時鑲嵌12顆鑽石時標，與珍珠母貝的天然光澤交相輝映，展現義式盛夏的優雅格調。

