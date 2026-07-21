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2026水楊酸身體乳推薦　水楊酸身體乳除臭原理、正確用法一篇看懂

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文／美人圈

Threads熱議水楊酸乳液可除腳臭、狐臭？為什麼水楊酸乳液可以做到這件事呢？這跟「水楊酸」本身的功效有關，一起來認識這個在Threads掀起的保養熱潮，以及多款網友激推的水楊酸乳液吧！

Threads熱議「水楊酸塗腋下、腳底」可以除臭？

過去有dcard流傳的水楊酸可除狐臭，現在有Threads網友大讚水楊酸可除腳臭，但原理是什麼呢？「水楊酸」本身具有軟化角質、弱抗菌的作用，幫助清除堆積的老廢角質，並暫時減少表面的細菌，因此對「輕微汗臭」或「足部異味」有一定的改善效果，但這並不是長久之計，甚至可能有風險：

1. 無法抑制頂漿腺分泌

「狐臭」的出現是因為頂漿腺分泌物經細菌分解所致。然而，水楊酸無法減少這種分泌，因此治標不治本。

2. 傷害角質層與肌膚屏障

水楊酸具有一定程度的刺激性。如果頻繁塗抹在腋下這類較薄、較敏感的肌膚（特別是剛除毛後、有傷口），容易引起泛紅、發癢或刺痛。

3. 微生態失衡

過度依賴酸類抑制細菌，反而可能破壞皮膚原有的菌叢平衡，導致異味問題更嚴重。

4. 不具備止汗功能

水楊酸沒有止汗效果。想有效止汗，還是需要認明含有「鋁鹽」成分的合格止汗劑。

▲乳液 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@abib.official）

水楊酸功效

那水楊酸除了可暫時除掉異味，那到底真正的功效是什麼呢？首先，水楊酸（BHA）具備親脂性，能深入毛孔底層代謝老廢角質並溶解多餘皮脂，而其核心功效包括：

1. 改善痘痘粉刺

深入毛囊清除堆積的油脂與髒污，有效對抗黑頭、白頭粉刺並預防痘痘生成。

2. 溫和去角質

鬆動角質細胞間的連結，改善皮膚粗糙與毛孔阻塞。

3. 淡化痘疤暗沉

抑制色素過度生成並加速表層代謝，預防及淡化黑痘疤與膚色不均。

4. 改善身體顆粒

針對手臂、腿部的毛囊角化粗糙顆粒，能軟化角質並恢復平滑。 

需注意的是，台灣市售保養品安全濃度上限為2%。初次使用水楊酸者，建議從每週2到3次開始建立耐受性，且白天務必搭配SPF30以上防曬，避免曬傷。同時避開與A醇、果酸等高活性成分同時疊擦，以免引發乾燥脫皮。

▲乳液 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@abib.official）

2026水楊酸乳液推薦：寶拉珍選 2%水楊酸身體乳

除狐臭、毛囊角化症救星！添加2%水楊酸，以溫和方式去除老廢角質，頸部以下的痘痘粉刺、粗糙顆粒，尤其手肘、膝蓋等部位都能有感變得柔嫩細緻，膚觸有「估溜」感。推薦可和手邊的美白身體乳以1：1的比例混合，減少膚觸顆粒感的同時，美白效果也跟著提升，質地也會變得更清新不黏膩。

▲乳液 。（圖／翻攝自IG）

▲寶拉珍選 2%水楊酸身體乳 210ml，NT$1,080。（圖／寶拉珍選）

【同場加映】

超可愛的周邊！此次寶拉珍選雙酸明星保養產品，正如花花、泡泡與毛毛三位角色守護小鎮和平，寶拉珍選系列保養產品也如同肌膚的守護者，針對粗糙顆粒、與毛孔角質問題進行精準改善，維持肌膚的和平狀態。

▲乳液 。（圖／翻攝自IG）

▲寶拉珍選 2%水楊酸身體守護組，NT$1,080。（圖／寶拉珍選）

（內容組合：2%水楊酸身體乳210ml*1、2%水楊酸身體乳60m*1、飛天小女警運動零錢包盲盒-隨機*1）

若想要運動防水包，則需要在品牌官網、momo、蝦皮商城限定等通路購入指定組合，即有機會獲得喔！

▲乳液 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／寶拉珍選）

2026水楊酸乳液推薦：凡士林 水楊酸煥膚精華凝乳

Threads爆紅的「除腳臭」水楊酸身體乳！成分結合水楊酸、二代果酸及乳酸，幫助去除老廢角質、擊退粗糙暗沉，同步採用獨家煥亮科技與4D玻尿酸一抹爆水、好吸收不黏膩，夏天使用極度舒適，不少網友表示臭味真的消失，且肌膚有感變亮變嫩，站在陽光下整個肌膚都在發光。

▲乳液 。（圖／翻攝自IG）

▲凡士林 水楊酸煥膚精華凝乳 300ml，NT$439。（圖／凡士林）

2026水楊酸乳液推薦：DermaAngel護妍天使 2%水楊酸煥膚身體乳

主打含2%水楊酸微囊，搭配傳明酸與神經醯胺，在溫和代謝角質的同時保持肌膚明亮保濕，這款質地水潤不黏膩，並帶有精油香氛，塗抹感受佳，可用來局部加強在背部、胸前、膝蓋、手肘等容易出油長痘痘粉刺、暗沉的部位。

▲乳液 。（圖／翻攝自IG）

▲DermaAngel護妍天使 2%水楊酸煥膚身體乳 210ml，NT$890。（圖／DermaAngel護妍天使）

2026水楊酸乳液推薦：薇佳2%水楊酸蜜花酸晶身體乳

2%水楊酸+2%品牌獨家蜜花酸晶® ，幫助速效柔嫩平滑！不僅擊退老廢角質，更能緊緻毛孔與改善背部痘痘，最重要的是還添加乳木果油做保濕修護，讓手肘、膝蓋等暗沉粗糙部位恢復柔嫩。此外，這款採用溫和植萃煥膚配方，孕婦適用，但因個人孕期狀況不同，建議可先諮詢醫師。

▲乳液 。（圖／翻攝自IG）

▲薇佳 2%水楊酸蜜花酸晶身體乳 150ml，NT$1,080。（圖／薇佳）

2026水楊酸乳液推薦：我的心機 2%水楊酸補水淨白身體乳

高濃縮的水凝精華乳，清爽水感好吸收！採用台灣法定最高濃度2%水楊酸，幫助有效代謝老廢角質、改善粗糙顆粒感、預防前胸後背的痘痘及粉刺，加上高延展性的質地、水感不油膩，因而深受網友喜愛。

▲乳液 。（圖／翻攝自IG）

▲我的心機 2%水楊酸補水淨白身體乳 200ml，NT$599。（圖／我的心機）

2026水楊酸乳液推薦：1028 2%水楊酸嫩白補水身體乳

添加最高濃度2%水楊酸與2%杏仁酸複合配方，同時搭配三重神經醯胺與玻尿酸、積雪草和洋甘菊，舒緩與補水效能高，肌膚變得細緻亮白、水嫩柔滑，此外，味道是超療癒的柑橘香氣，顛覆酸類保養給人的刺鼻印象。

▲乳液 。（圖／翻攝自IG）

▲1028 2%水楊酸嫩白補水身體乳 150ml，NT$450。（圖／1028）

延伸閱讀

2026水楊酸精華液推薦10款！代謝角質、擊退粉刺痘痘，挑選重點一次看

2025「水楊酸棉片」推薦10款！痘痘粉刺肌必備，淨膚控油＋舒緩鎮定一片搞定

2026身體乳推薦25款｜Dcard好評保濕、美白、香氛款，平價&專櫃一次看！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 保養, 乳液, 水楊酸

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