Bell ＆ Ross聯手S.T. Dupont造雪茄錶 　錶盒兩用變雪茄盒

▲模特兒佩戴Bell & Ross與S.T. Dupont攜手呈獻品牌第四款雪茄靈感特別版 BR-05 Chrono S.T. Dupont計時腕錶，640,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Bell & Ross與法國精品S.T. Dupont跨界合作，將高級製錶工藝與雪茄文化深度融合，發表第4款雪茄靈感特別版BR-05 Chrono S.T. Dupont計時腕錶，聯名錶以溫潤的棕色與金色為主調，搭配刻有雙品牌名稱、帶有漸變棕色漆面的Ligne 2金鋼打火機，以及一把專屬雪茄剪，三件一組全球限量150套。





▲Bell & Ross BR-05 Chrono S.T. Dupont腕錶套組中有雪茄剪與打火機。

Bell & Ross與S.T. Dupont聯名的自動上鍊精鋼計時腕錶，面盤配置雙計時器佈局，深棕色太陽射線紋錶盤搭配經夜光處理的金色時標、數字與指針，確保在各種環境下皆能清晰讀時，備有鍊帶款與漸變棕色鱷魚紋皮錶帶樣式，其錶盒選用珍貴的望加錫黑檀木製作，內部採用西班牙雪松木打造，不僅香氣芬芳，其維持濕度與防蟲的特性更利於雪茄保存，該錶盒可轉換為存放50支雪茄的專用雪茄盒。





▲Bell & Ross BR-05 Chrono S.T. Dupont腕錶的錶盒以望加錫黑檀木製作，中央皮錶帶錶款484,000元。

與雪茄文化關係深厚的S.T. Dupont，近期為歡慶60周年的古巴頂級雪茄品牌Cohiba，聯手推出「Cohiba 60周年限量典藏系列」，將經典黑金配色、印地安人頭像、棋盤格圖騰與60周年紀念標誌融入作品中，透過天然亮漆、Guilloché金屬雕刻與細膩拋光工藝，呈現兩款打火機與煙灰缸，當中經典的Ligne 2打火機則首次採用鏤空設計呈現印地安人圖騰，突破傳統外觀，以細膩的黑金雕刻工藝提升收藏價值。





▲S.T. Dupont X Cohiba 60周年Le Grand Dupont打火機，92,000元。（圖／S.T. Dupont提供，以下同）





▲S.T. Dupont X Cohiba 60周年Ligne2打火機（右）85,000元，XL煙灰缸26,800元。

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