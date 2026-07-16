逾6萬元的LOEWE澆花器可愛瘋！夏天編織包必收推薦　酒椰葉拼皮革質感滿分

▲澆花器造型編織包超有特色，61,000元。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

夏天必須要有編織包，無論是不是渡假，帶編織包出門就是悠閒舒服的心情，LOEWE今年再度祭出多款編織之作，其中做成澆花器的設計超級可愛，好像隨時可以蒔花拈草、接近自然。LOEWE的編織包以酒椰葉、棕櫚葉打造，搭配皮革製成的背帶、袋蓋等，不但質感滿分，使用也更方便。

LOEWE自1846年品牌創立至今，對工藝的要求沒改變過，夏日編織系列運用天然材質完美詮釋自在且輕盈的風格，適合旅行也適合日常生活，喜歡休閒一些可以選擇Braid包款，採用伊拉卡棕櫚葉扭曲編織，透過雙色圖案營造蜂巢外觀，展現手工張力，或是Punch Hole Hobo，酒椰葉以手工編織出彎月形包身，可調長度的皮革肩帶也像裝飾，流露率性風格。

▲伊拉卡棕櫚拼小牛皮Braid編織包，小型45,000元、中型57,000元。





▲迷你酒椰纖維和小牛皮Punch Hole Hobo包，54,000元。

想要都會感多一點，幸運餅乾輪廓的Swing包，結合傳統的Canutillo手工纏繞與編織技法，袋口處以皮革裝飾，腋下包設計摩登現代，看起來可愛又有活力，Pescador包從豐收漁獲的漁夫包得來靈感，小魚掛飾超級討喜，也有裝飾閃亮雛菊的版本，皮革袋蓋、皮革編織提把，為包包增添優雅細膩風情。

▲酒椰葉拼小牛皮Swing包款，61,000元。



▲酒椰葉拼小牛皮Pescador包，中型110,000元（左）、刺繡雛菊寶石裝飾款，119,000元（右）。

澆花器造型的Watering Can包款相當有趣，酒椰葉的包身、小牛皮製作提把、背帶等，皮革底部壓印著LOEWE標誌，讓這個澆水壺360度零死角，每一面都好看。除了包款，還有酒椰葉編織的漁夫帽，以多種色彩交織出圖案，裝飾著LOEWE壓紋皮革，戴上帽子不但能遮陽，還能讓造型大加分。

▲酒椰葉和小牛皮製成澆水壺造型造型包，61,000元。



▲酒椰葉漁夫帽，33,000元（左）、酒椰葉和小牛皮貼飾勾針編織漁夫帽，26,000元（右）。

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Valextra

Valextra結合義大利工藝與天然材質，推出全新Raffia拉菲草系列，以嶄新的編織技法詮釋屬於夏季包款的優雅。系列運用天然拉菲草結合Millepunte小牛皮，以手工打造出輕盈又帶有建築感的輪廓，在陽光映照下展現自然紋理與層次光影，勾勒出屬於義大利米蘭的夏日生活美學。