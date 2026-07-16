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三伏天減重夯什麼？不是少吃就會瘦　掌握5招養成易瘦體質

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▲▼三伏天減重。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲夏季露肌度高，不少人正在努力瘦身中。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

一進入夏季，「三伏天減重」總會被大家熱烈討論，但三伏天到底是什麼？真的比較容易瘦嗎？《ET FASHION》整理三伏天由來、減重原理、飲食與運動建議，以及最常見的減肥迷思，帶你掌握健康瘦身重點，千萬別把避免把流汗誤認為燃脂。

每到七、八月，不少人開始挑戰「三伏天減重」，社群平台也掀起一波養生、瘦身話題。不過，三伏天究竟是什麼？為什麼大家都說這段時間適合減肥？其實，三伏天減重並不是保證「一定瘦」，而是因高溫、生活節奏改變，更容易建立健康飲食與運動習慣，因此被視為體態管理的好時機。

三伏天是傳統節氣中的概念，指一年中最炎熱的一段時間，由初伏、中伏、末伏組成，通常落在每年7月至8月之間。古人認為此時陽氣最旺，也是養生的重要時節，因此衍生出三伏貼、冬病夏治等養生觀念。

▲▼三伏天減重。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

三伏天真的比較容易瘦？答案是有機會，但關鍵不是天氣，而是生活習慣。高溫可能讓部分人食量自然減少，加上白天較長、戶外活動增加，如果能同步調整飲食與建立運動習慣，確實較容易創造熱量赤字。不過，大量流汗並不等於燃燒更多脂肪，汗水只是身體調節體溫的方式，短時間掉的體重，多半只是水分。

#新手「三伏天減重」入門先做5件事

1. 每餐先補充蛋白質

雞胸肉、魚肉、雞蛋、豆腐、毛豆等蛋白質食物有助增加飽足感，也能降低減重期間肌肉流失風險。

2. 少喝含糖飲料

夏天最容易因手搖飲攝取過多熱量，建議改選無糖茶、水或氣泡水，更有助控制總熱量。

3. 運動避開高溫時段

建議安排在清晨或傍晚，從快走、慢跑、游泳、飛輪或肌力訓練開始，比硬撐正中午運動更安全。

4. 補水比爆汗更重要

流汗後應適時補充水分，若長時間運動、大量流汗，可依需求補充電解質，避免脫水。

5. 不要熬夜

睡眠不足可能影響食慾調節與恢復能力，也容易增加高熱量食物攝取，對減重不利。

其實，三伏天更像是一個重新建立生活節奏的契機，與其追求短時間瘦下幾公斤，不如把重點放在規律飲食、固定運動、充足睡眠與補水，才能真正降低復胖機率，也更容易維持理想體態

關鍵字：

三伏天, 減重, 瘦身, 夏季, 飲食

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