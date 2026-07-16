UNIQLO吉伊卡哇聯名太燒！「人魚島UT」萌翻　兔兔衛衣必收

記者鮑璿安／綜合報導

人氣角色CHIIKAWA吉伊卡哇再度攻佔日常衣櫃！配合首部長篇電影《劇場版CHIIKAWA吉伊卡哇 人魚島的祕密》登上大銀幕，UNIQLO推出全新獨家UT系列，將吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色在電影中的可愛互動與冒險場景，轉化為簡約印花T恤與休閒上衣，讓粉絲能把療癒角色自然穿進日常造型，系列將於7月24日在全台實體店舖與網路商店陸續登場。





▲UNIQLO推出CHIIKAWA獨家UT系列 。（圖／品牌提供）

本次系列同步推出女裝與女童款式，包含4款短袖T恤及3款長袖休閒上衣，打造大人與孩子都能穿的角色衣櫥。短袖T恤以低彩度棕色、灰黑色等沉穩色調為主，沒有刻意放大角色圖案，而是將吉伊卡哇、小八貓與兔兔安排在胸前中央，以跑步、互動等逗趣姿勢呈現。簡潔版型搭配帶點復古感的英文字樣，降低卡通聯名容易顯得過度童趣的印象，無論搭配卡其褲、丹寧褲或長裙，都能穿出輕鬆的休閒感。

長袖休閒上衣則更著重故事感，其中深灰色款將多位角色設計成倒掛排列，像是一群夥伴共同展開未知探險，鮮明圖案在深色布面上格外搶眼；淺灰款則以「THE SECRET OF THE MERMAID ISLAND」字樣點題，搭配吉伊卡哇、小八貓與兔兔並肩眺望的畫面，呼應電影中的人魚島冒險。寬鬆落肩剪裁讓衛衣呈現自然慵懶輪廓，內搭襯衫、下身配工裝褲或百褶裙，都能增加造型層次。

同場加映

近年堪稱「Quiet Luxury」與極簡穿搭代表人物的 Hailey Bieber，再次把自己的私服品味帶進設計。Gap攜手她推出全新限量丹寧系列 「The Hailey Jean」，以90年代經典牛仔褲為靈感，融合她日常最愛的寬鬆輪廓與低腰比例，重新演繹率性又不費力的穿搭風格。這也是Hailey首次深度參與Gap丹寧設計，從版型、刷色到細節皆親自參與調整，讓一件牛仔褲更貼近她標誌性的時尚語言。





▲Gap攜手 Hailey Bieber推出全新限量丹寧系列 「The Hailey Jean」，以90年代經典牛仔褲為靈感。（圖／品牌提供）