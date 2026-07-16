fb ig video search mobile ETtoday

停止精神內耗！女生最容易掉進的5種思考陷阱，你中了幾個？

>

▲▼停止精神內耗。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲與其一直糾結過去或猜測別人的想法，不如把注意力放回自己能改變的事情。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

一件小事反覆想、一句話在腦中不斷重播，甚至因為害怕做不好而遲遲不敢開始，都是不少人曾有過的經驗。適度反思有助於成長，但如果思考變成反覆打轉、找不到出口，就可能陷入所謂的「精神內耗」，不妨檢視看看，自己是否也常落入以下5種思考陷阱。

#總是把錯往自己身上攬

工作不順、朋友情緒不好、另一半回訊息變慢，有些人第一個反應就是「是不是我做錯了？」習慣把所有問題都歸咎於自己，容易讓情緒長期處於緊繃狀態。遇到事情時，不妨先釐清哪些是自己能控制的，哪些其實只是外在因素造成。

▲▼停止精神內耗。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#過度在意別人的眼光

「剛剛那句話是不是說錯了？」「大家會不會覺得我很奇怪？」很多時候，我們花了大量時間猜測別人的想法，卻忽略了多數人其實更關心自己的生活，把注意力放回自己的感受，反而能減少不必要的壓力。

#凡事都想做到100分

追求完美看似是優點，但如果認為事情不是100分就是失敗，很容易因為害怕出錯而遲遲不敢開始。與其等到準備萬全，不如先完成再調整，往往更能累積經驗，也比較容易持續下去。

▲▼停止精神內耗。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#一直反覆回想已經發生的事

睡前不停回想今天說過的每一句話，懊悔自己當時如果換個方式回答就好了。適度檢討能幫助成長，但若一直停留在「早知道」的情緒裡，只會讓自己越想越累。

#習慣和別人比較

打開社群平台，總能看到別人的旅行、美食、工作成就或理想身材，也容易讓人產生「是不是只有自己過得不好」的錯覺。與其一直和別人比較，不如回頭看看自己是否比過去更進步一點。

關鍵字：

精神內耗, 想太多, 自我成長, 完美主義, 情緒管理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂

心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂

曾之喬最愛LONGCHAMP「帳篷包」　61歲曲家瑞喊：找個好男人去旅行

曾之喬最愛LONGCHAMP「帳篷包」　61歲曲家瑞喊：找個好男人去旅行

5個跡象代表你「更適合單身」　其實早就享受一個人

5個跡象代表你「更適合單身」　其實早就享受一個人

你有社畜體質嗎？「3個特點」責任感太強反而最辛苦 中和環球金石堂收攤出清「6本書500元」　網：從沒看過這麼多人 Gracie Abrams成香奈兒新謬斯　LISA返鄉站台資生堂小紅瓶 拒當社交盤子！調查：不點酒不續攤，現代年輕人最推「清醒社交」 減脂別只吃雞胸肉！營養師推超市4款高蛋白食物 損友的4大指標　揪出身邊「假面好友」一個都嫌多 職場最討厭的主管星座Top 3！第一名根本細節魔人　什麼事都要管

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面