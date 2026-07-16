停止精神內耗！女生最容易掉進的5種思考陷阱，你中了幾個？

▲與其一直糾結過去或猜測別人的想法，不如把注意力放回自己能改變的事情。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

一件小事反覆想、一句話在腦中不斷重播，甚至因為害怕做不好而遲遲不敢開始，都是不少人曾有過的經驗。適度反思有助於成長，但如果思考變成反覆打轉、找不到出口，就可能陷入所謂的「精神內耗」，不妨檢視看看，自己是否也常落入以下5種思考陷阱。

#總是把錯往自己身上攬

工作不順、朋友情緒不好、另一半回訊息變慢，有些人第一個反應就是「是不是我做錯了？」習慣把所有問題都歸咎於自己，容易讓情緒長期處於緊繃狀態。遇到事情時，不妨先釐清哪些是自己能控制的，哪些其實只是外在因素造成。

#過度在意別人的眼光

「剛剛那句話是不是說錯了？」「大家會不會覺得我很奇怪？」很多時候，我們花了大量時間猜測別人的想法，卻忽略了多數人其實更關心自己的生活，把注意力放回自己的感受，反而能減少不必要的壓力。

#凡事都想做到100分

追求完美看似是優點，但如果認為事情不是100分就是失敗，很容易因為害怕出錯而遲遲不敢開始。與其等到準備萬全，不如先完成再調整，往往更能累積經驗，也比較容易持續下去。

#一直反覆回想已經發生的事

睡前不停回想今天說過的每一句話，懊悔自己當時如果換個方式回答就好了。適度檢討能幫助成長，但若一直停留在「早知道」的情緒裡，只會讓自己越想越累。

#習慣和別人比較

打開社群平台，總能看到別人的旅行、美食、工作成就或理想身材，也容易讓人產生「是不是只有自己過得不好」的錯覺。與其一直和別人比較，不如回頭看看自己是否比過去更進步一點。