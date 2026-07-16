Melody逛Valextra談選包哲學「人生要有點Fun」　低調回應感情狀況

記者鮑璿安 ／台中報導

義大利精品皮具品牌 Valextra 全新台中新光三越精品店正式煥新揭幕，以源自米蘭的建築美學打造沉浸式購物空間，並同步發表多款夏日新品。今16日邀請Melody 優雅現身，一襲純白不對稱洋裝搭配冰藍色 Iside Tin 包款，Melody表示，自己今天特別選擇符合夏日氛圍的洋裝，而手中包款更是讓她一眼愛上，「它可以手拿，也能肩背、斜背，我覺得一個包能滿足三種需求，非常好。」

▲Melody優雅演繹夏日全新Valextra Iside 冰藍色新色（依序）及Iside Intarsia Lily 。（圖／品牌提供）

除了經典的 Iside 系列，Melody也分享自己近年愈來愈喜歡具有度假感的材質，尤其是 Raffia 拉菲草系列。她笑說，過去對Valextra的印象偏向經典優雅，但今年夏天加入大量藤編、拉菲草等天然元素後，多了不少輕盈與趣味，「人生就是要有一些Fun。」不僅保有義式工藝的精緻感，也讓夏日包款更容易融入日常穿搭，一年四季都能背。

她也特別點名Iside Intarsia Lily立體花卉系列，透過細膩皮革拼接與花卉裝飾，替極簡輪廓增添活潑層次。而她私下背包的習慣則相當隨性，笑說每個包裡都會放好幾個零錢包，「常常塞到最後自己也找不到」。至於感情近況，她則淡然表示，目前生活重心依舊放在孩子與工作，「我們到這個階段的女人，要留一點時間給自己，一切都非常穩定，謝謝大家關心。」

▲全新 Gio Tote；Raffia 系列結合天然拉菲草與細緻皮革工藝。（圖／品牌提供）

本季也推出全新 Gio Tote，以義大利建築大師 Gio Ponti 為靈感命名，包身兩側俐落的 V 字切角、中央皮革束帶與金屬鉤扣，將建築幾何語彙轉化為皮革工藝，兼具藝術感與實用機能；Canvas 系列則運用純棉帆布結合小牛皮，呈現更輕盈的義式夏日風格。同步煥新的 Valextra台中新光三越精品店，延續品牌源自米蘭的建築語言，以經典羊皮紙白與標誌性的 Valextra 綠為主色，搭配天然大理石、金屬材質及圓弧展示空間，宛如一座精品藝廊。店內除了完整展示經典女包、男士皮件與季節限定系列，也透過流暢動線與留白設計，讓顧客沉浸於義式美學之中。





▲同步煥新的 Valextra台中新光三越精品店，延續品牌源自米蘭的建築語言，以經典羊皮紙白與標誌性的 Valextra 綠為主色 。（圖／品牌提供）

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Fauré Le Page 馥瑞樂爵作為歷史悠久的巴黎皮件品牌，自成一派的質感設計在老錢風加持下，熱度持續升高，最近帶來2026春夏系列壓軸之作 「First Page」，將翻開小說第一頁時的悸動化為設計靈感，把巴黎文學精神、品牌逾300年的工藝傳承與現代生活美學融入包款之中。不同於許多品牌從藝術或建築汲取靈感，Fauré Le Page此次將焦點放在法國文學文化，從大仲馬（Alexandre Dumas）、巴爾札克（Honoré de Balzac）到普希金（Alexander Pushkin）等文學巨匠，都曾在作品中提及Le Page，這份深厚的文化底蘊，也成為「First Page」系列最鮮明的特色，每只包都像一本等待翻閱的新書，象徵每位使用者都能展開屬於自己的旅程。





▲ Fauré Le Page 馥瑞樂爵最近帶來2026春夏系列壓軸之作 「First Page」 。（圖／品牌提供）

