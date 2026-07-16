錶上秀德川家康霸業　ROGER DUBUIS日本武士錶帥

▲ROGER DUBUIS EXCALIBUR THE KABUTO LEGACY王者系列日本武士腕錶限量28只。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）「圓桌武士」錶深受藏家青睞，品牌再獻驚喜，發表全球限量28只的EXCALIBUR THE KABUTO LEGACY王者系列日本武士腕錶，以17世紀日本戰國亂世終結、邁向江戶時代的歷史為靈感，透過精湛的高級製錶與微雕工藝，將江戶城與12位傳奇武士的戰盔、家紋重現於腕間。





▲ROGER DUBUIS王者系列日本武士限量腕錶面盤中央呈現江戶城建築結構。

EXCALIBUR THE KABUTO LEGACY王者系列日本武士腕錶的面盤外圈，匯聚了12位戰國名將的戰盔微雕，ROGER DUBUIS工匠以18K玫瑰金手工複製，每枚微雕需耗時2至3天，時標12時由幕府將軍德川家康的精雕戰盔展開，圍繞著伴他征戰的傳奇武將，包括1時位置的本多忠勝、2時位置的酒井忠次、4時位置的榊原康政、9時位置的井伊直政等「德川四天王」；面盤中央的幾何線條則重塑「江戶城」，並披上象徵武士戰袍的深藍色「靛藍染」鍍層。





▲ROGER DUBUIS將12位日本戰國名將戰盔移師面盤。

錶背同樣精彩，ROGER DUBUIS為湛藍玫瑰金外圈則以雷射工藝鐫刻12位武士的專屬家紋，與透明藍寶石水晶玻璃底蓋下的精緻擺陀融為一體，而藍色小牛皮錶帶也別出心裁，以獨特的塊狀縫線工藝重現日本武士的甲冑結構。





▲ROGER DUBUIS錶背的湛藍玫瑰金外圈以雷射工藝鐫刻12位武士的專屬家紋。

RICHARD MILLE也曾以日本武士為主題推出RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕錶，陸續推出超限量的陶瓷錶與水晶錶殼版本。此獨特錶款許多細節參考了日本武士道精神象徵淺野氏的家紋，品牌取淺野氏由兩根相交鷹羽構成的專屬家紋，裝飾位於6時位置的陀飛輪，象徵著征戰實力和領主權威，也精細鐫刻在武士頭盔的小翼上。而視覺焦點的武士盔甲，需要經過16個小時以上的精工雕刻和9小時的繪製才能打造出武士的11個部件，並完美嵌入RM 47陀飛輪腕錶，精巧設計已被潘瑋柏納入收藏。

▲RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕錶許多設計細節受日本武士道精神象徵淺野氏家紋啟發。（圖／RICHARD MILLE提供）