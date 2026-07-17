Swatch聯名歐米茄登月錶用1969年金價開賣　答對32題才有申購權

▲Swatch 推出 MISSION TO THE MOON 1969 腕錶，限量 1969 只，19,000元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與OMEGA（歐米茄）聯名的MoonSwatch 腕錶不用排隊了！但需提交申請問卷並回答32個問題，最終僅有1969位申請者能通過審核並獲得購買最新的 MISSION TO THE MOON 1969 腕錶，此限量錶旨在向1969年7月21日阿波羅11號登陸月球的偉大歷史時刻致敬，其錶盤、指針、錶冠和按把均採用歐米茄 18K MoonshineTM Gold黃金合金製作，所使用的黃金總重量為11克呼應該次任務的編號。





▲Swatch MISSION TO THE MOON 1969 腕錶的面盤、指針、錶冠與按把均採用 OMEGA 18K MoonshineTM Gold 打造，使用的黃金總重量為 11 克。

特別的是， MISSION TO THE MOON 1969 限量腕錶所使用的黃金源自登月年代，是由OMEGA過去的備用零件在品牌自有的鑄造廠重新熔煉而成。在1969 年時11克18K黃金的價格為11美元，按照當時1美元兌換4.31瑞士法郎的匯率，約合48瑞士法郎。而這款紀念腕錶的官方售價定為500瑞士法郎（台幣19,000元），定價是依據1969年7月21日當天的歷史金價來計算，而非現今的黃金價格。錶背的電池蓋也是亮點之一，上面印有金色月亮圖案、登月日期及腳印，象徵著人類在寧靜海邁出的第一步。





▲Swatch MISSION TO THE MOON 1969 腕錶的電池蓋印有金色的月亮圖案，標示登月日期及腳印，象徵阿波羅11在登陸地點寧靜海上邁出的第一步。

想要擁有此款Swatch腕錶的錶迷，必須在官網swatch.com上填寫一份名為 Swatch 腕錶電子申請表（ESTA）的問卷，申請表包含32個問題，其形式與前往美國旅行所需的旅行授權電子系統相似，將有1969位申請者獲得購買資格，接到通知即可前往指定的Swatch門市領取腕錶。線上申請將於中歐夏令時間 7 月16日15:32 在官方網站開放。





▲歐米茄超霸系列月之暗面腕錶，486,000元。（圖／歐米茄提供）

歐米茄（OMEGA）超霸錶共參與過6次登月任務，品牌持續為傳奇之作注入新意打造黑色陶瓷製的超霸系列月之暗面腕錶，致敬阿波羅8號任務歷史，特別將黑色機芯以鐳射刻蝕於主機板及橋板之上，呈現月球表面圖案，同時透過經陽極處理的鏤空黑色鋁面盤可觀看到月球近側，而從錶背則可欣賞到月球的遠側，另一亮點是小秒針造型如土星五號火箭，不停運行吸睛；錶背鐫刻有「APOLLO 8, DEC 1968」、「DARK SIDE OF THE MOON」、「WE’LL SEE YOU ON THE OTHER SIDE」及「CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER」等字樣，搭載歐米茄3869同軸擒縱大師天文台認證機芯。

