安海瑟薇「孕期衣Q」封神！Gap洋裝穿出精品質感、Alaïa裙仙氣滿點

記者鮑璿安／綜合報導

安海瑟薇Anne Hathaway近期為新片《The Odyssey》展開密集宣傳，宣布懷上第三胎後，每一次公開亮相都成為時尚焦點。不同於刻意遮掩孕肚，她反而透過流動感十足的剪裁與柔軟面料，將孕期曲線化為造型亮點，接連以GapStudio by Zac Posen與Alaïa兩套截然不同風格的洋裝，示範何謂「最美孕期穿搭」，再度展現她一貫的高級時尚品味。

首先亮相《Late Night with Seth Meyers》時，Anne Hathaway選穿GapStudio by Zac Posen訂製象牙白造型，以絲滑Charmeuse緞面打造修長裙身，外層疊搭一件背心式長版上衣，不對稱荷葉下襬隨著步伐自然擺動，讓整體多了輕盈層次，也巧妙修飾孕肚線條。沒有繁複裝飾，僅搭配鑽石耳環、細手環與透明高跟鞋，乾淨俐落的搭配反而襯托出柔和光澤，散發宛如希臘女神般的優雅氣息。

另一套街拍造型則換上Alaïa湖水藍（duck blue）垂墜洋裝，以品牌擅長的立體剪裁結合柔軟Jersey布料，細肩繞頸設計搭配胸前自然抓皺，腰間以長布帶環繞打結，不僅拉高腰線，也讓裙襬呈現流暢垂墜感。整件洋裝沒有刻意強調孕婦身分，而是利用布料流動與結構設計，讓身形更顯修長，展現Alaïa一貫兼具雕塑感與女性曲線的設計語言。