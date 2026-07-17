今夏最欠買聯名！瑪利歐洞洞鞋、鬼塚虎蒙奇奇吸手指可愛指數爆表

記者鮑璿安／綜合報導

近年時尚圈掀起角色聯名熱潮，經典IP不再只是童年回憶，更成為品牌吸引年輕世代的重要元素。近期Crocs攜手任天堂推出《超級瑪利歐》系列鞋款，而Onitsuka Tiger（鬼塚虎）則找來療癒玩偶Monchhichi（蒙奇奇）打造限量吊飾，將可愛值提升到最高！





▲Crocs首度推出大人尺寸《超級瑪利歐》聯名系列 。（圖／品牌提供）

Crocs首度推出大人尺寸《超級瑪利歐》聯名系列，將蘑菇王國的經典角色搬上品牌招牌洞洞鞋，除了藍紅配色的瑪利歐款，還有碧姬公主、耀西、庫巴等角色鞋款，每雙都融入角色代表色、立體造型與專屬Jibbitz鞋扣，像是瑪利歐的紅帽、耀西背鰭、庫巴尖刺等細節都完整還原，讓經典角色彷彿從遊戲世界躍上雙腳。此外，品牌也同步推出5入角色鞋扣組及多款單售Jibbitz，讓鞋迷自由打造專屬造型。





▲Onitsuka Tiger x Monchhichi 聯名吊飾全台限量 500 個，商品建議售價新台幣 1,680 元 。（圖／品牌提供）

日本時尚品牌Onitsuka Tiger則攜手人氣玩偶Monchhichi推出限量聯名吊飾，以品牌經典黑黃配色重新演繹這位誕生於1974年的療癒角色。Monchhichi換上印有Onitsuka Tiger黃色LOGO的黑色連帽帽T，搭配雙馬尾造型與品牌LOGO扣環，兼具潮流感與收藏價值，連外盒也採用品牌專屬包裝設計，提升整體質感。此次聯名全台僅限量500個，目前已經完售一空。