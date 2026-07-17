fb ig video search mobile ETtoday

今夏最欠買聯名！瑪利歐洞洞鞋、鬼塚虎蒙奇奇吸手指可愛指數爆表

>

記者鮑璿安／綜合報導

近年時尚圈掀起角色聯名熱潮，經典IP不再只是童年回憶，更成為品牌吸引年輕世代的重要元素。近期Crocs攜手任天堂推出《超級瑪利歐》系列鞋款，而Onitsuka Tiger（鬼塚虎）則找來療癒玩偶Monchhichi（蒙奇奇）打造限量吊飾，將可愛值提升到最高！

▲▼聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼聯名 。（圖／品牌提供）

▲Crocs首度推出大人尺寸《超級瑪利歐》聯名系列 。（圖／品牌提供）

Crocs首度推出大人尺寸《超級瑪利歐》聯名系列，將蘑菇王國的經典角色搬上品牌招牌洞洞鞋，除了藍紅配色的瑪利歐款，還有碧姬公主、耀西、庫巴等角色鞋款，每雙都融入角色代表色、立體造型與專屬Jibbitz鞋扣，像是瑪利歐的紅帽、耀西背鰭、庫巴尖刺等細節都完整還原，讓經典角色彷彿從遊戲世界躍上雙腳。此外，品牌也同步推出5入角色鞋扣組及多款單售Jibbitz，讓鞋迷自由打造專屬造型。

▲▼聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼聯名 。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger x Monchhichi 聯名吊飾全台限量 500 個，商品建議售價新台幣 1,680 元 。（圖／品牌提供）

日本時尚品牌Onitsuka Tiger則攜手人氣玩偶Monchhichi推出限量聯名吊飾，以品牌經典黑黃配色重新演繹這位誕生於1974年的療癒角色。Monchhichi換上印有Onitsuka Tiger黃色LOGO的黑色連帽帽T，搭配雙馬尾造型與品牌LOGO扣環，兼具潮流感與收藏價值，連外盒也採用品牌專屬包裝設計，提升整體質感。此次聯名全台僅限量500個，目前已經完售一空。

關鍵字：

Crocs, 瑪利歐, 鬼塚虎, 蒙奇奇, 聯名潮流

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

5個跡象代表你「更適合單身」　其實早就享受一個人

5個跡象代表你「更適合單身」　其實早就享受一個人

心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂

心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂

損友的4大指標　揪出身邊「假面好友」一個都嫌多

損友的4大指標　揪出身邊「假面好友」一個都嫌多

錶上秀德川家康霸業　ROGER DUBUIS日本武士錶帥 感情變淡不是突然！「劈腿前兆」3個警訊要注意 職場最討厭的主管星座Top 3！第一名根本細節魔人　什麼事都要管 停止精神內耗！女生最容易掉進的5種思考陷阱，你中了幾個？ 中和環球金石堂收攤出清「6本書500元」　網：從沒看過這麼多人 曾之喬最愛LONGCHAMP「帳篷包」　61歲曲家瑞喊：找個好男人去旅行 拒當社交盤子！調查：不點酒不續攤，現代年輕人最推「清醒社交」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面