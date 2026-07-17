每天都提不起勁？「5個小習慣找回快樂」停止被負面情緒綁架





▲5個小習慣找回快樂，停止被負面情緒綁架 。（圖／翻攝自tvn IG）

記者鮑璿安／綜合報導

現代人生活步調快速，不少人總覺得每天像在完成待辦事項，起床、工作、回家、睡覺，日復一日的循環容易讓人陷入疲憊與厭世情緒。其實，快樂並非來自人生突然出現重大改變，而是藏在每天一點一滴的生活細節裡。透過幾個簡單的小習慣，就有機會提升幸福感，讓心情慢慢回到更穩定、輕鬆的狀態。

1. 每天替自己安排一件期待的小事

快樂需要期待感，不妨每天安排一件值得期待的小事，像是下班喝一杯喜歡的咖啡、閱讀一本小說、追一集影集，或是散步看夕陽。即使只是短短幾十分鐘，也能替平凡的一天增添儀式感，讓生活不再只是完成工作與責任。

2. 少滑一點社群，把注意力拉回自己

長時間瀏覽社群媒體，很容易不自覺開始和別人比較，看到他人的旅行、美食或成就，反而放大自己的焦慮。試著減少滑手機的時間，把焦點放回自己的生活，無論是整理房間、培養興趣，或專心享受一頓飯，都能降低外在資訊帶來的情緒消耗。

3. 多曬太陽、多動一點身體

即使沒有時間運動一小時，也可以利用午休到戶外走走，或下班散步15至20分鐘。適度活動身體，加上接觸自然光，不僅有助於調整生活節奏，也能讓整個人感覺更有精神，改善長時間待在室內帶來的沉悶感。

4. 練習記錄生活中的小確幸

每天睡前花一兩分鐘，寫下三件今天值得感謝或開心的小事，不需要多麼特別，可能只是早餐很好吃、同事一句鼓勵、回家路上看到漂亮的晚霞。當注意力開始聚焦在美好的事物上，更容易發現幸福其實一直存在身邊。

5. 接受自己偶爾狀態不好

沒有人能每天都充滿活力，當情緒低落時，不必急著責怪自己「怎麼又變負面了」。允許自己休息、放慢步調，比一味逼迫自己保持正向更重要。學會接納情緒，把低潮視為生活的一部分，反而更容易重新找回前進的力量。