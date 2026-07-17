浪琴這抹「霜霧藍」太高級　重現中央動力儲存顯示錶風采

▲浪琴Conquest Heritage征服者復刻系列中央動力儲存指示腕錶，134,700元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）深受古董時計啟發，再現品牌首創中央動力儲存顯示的1959年古董表風采，推出2款Conquest Heritage Central Power Reserve征服者復刻系列中央動力儲存指示腕錶，搭配細緻的霜霧藍蛋白石紋面盤，提供皮革錶帶與此系列首次登場的不鏽鋼鍊帶款式，一如品牌對優雅風格的追求。





▲浪琴Conquest Heritage Central Power Reserve腕錶首次配置不鏽鋼鍊帶，139,800元。

Conquest Heritage Central Power Reserve征服者復刻系列中央動力儲存指示腕錶，視覺焦點落在面盤中央的兩個旋轉圓盤，指針狀的標記會在標示64至0小時的外側圓盤上指示出剩餘動力，當佩戴者活動或為腕錶上鍊時，外側圓盤會在 0 到 64小時之間持續旋轉，展現動態美感；內載浪琴獨家L896.5自動上鍊機芯，具長達 72 小時的動力儲存。





▲雷達表True真我系列櫻花粉高科技陶瓷鏤空腕錶，92,100元。（圖／雷達表提供）

雷達表（Rado）則為陶瓷材質色彩注入新意，推出櫻花粉紅色的True真我系列高科技陶瓷鏤空限量版腕錶，最特別是櫻花粉色太陽紋面盤在紫外線的照射下，會由溫柔粉嫩的色調逐漸轉變為鮮豔的洋紅色，且獨特的開芯鏤空設計，呈現出象徵幸運的數字「8」，完美呼應全球限量888只，也代表著無限符號「∞」。

