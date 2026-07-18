保時捷917傳奇色彩登陸廚房　Porsche x SMEG聯名系列限量登台　

▲Porsche x SMEG聯名系列限量登台。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

保時捷還在你夢幻名單上未入手，可用這系列聯名讓你的廚房先帥起來。義大利設計家電品牌 SMEG 跨界 Porsche，推出兼具經典車色與賽道魂的「Porsche x SMEG 聯名系列」，將賽車迷耳熟能詳的薩爾斯堡紅、經典賽車條紋等競速 DNA 注入冰箱咖啡機與熱水壺中，7／18 全台上市，全球限量考驗保時捷粉絲手速，上市活動期間還送出限量的頂級全機包膜服務。

聯名系列中「917 Salzburg 薩爾斯堡」的設計靈感，承襲 1970 年保時捷 917 KH Salzburg 在利曼耐力賽奪下首座全場冠軍的傳奇風采，採用極具識別度的薩爾斯堡紅外觀與霧面黑細節，並且在機身還配有專屬限量編號的金屬銘牌。

單品「Porsche x SMEG 全球限量款 FAB28 復古冰箱」則在外觀拉上經典賽車條紋，手把汲取保時捷 911 GT3 RS 的設計靈感，搭配內外一致的深色霧黑內裝，全球限量 1,970 台，台灣配額僅 4 台；同系列「Porsche x SMEG 全球限量款 BCC12 全自動咖啡機」，配備 19 bar 壓力與熱方塊恆溫系統，提供穩定沖煮溫度與六種飲品程序，並附不鏽鋼蒸氣噴嘴，台灣限量 10 台。

除了致敬傳奇賽車的紅黑款式，另也推出「Carrara White 卡拉拉白賽車條紋系列」與「Shade Green 魅影綠賽車條紋系列」，產品線涵蓋 FAB28 復古冰箱、烤麵包機與電熱水壺，全系列以貫穿機身的黑色賽車條紋與保時捷字樣為主軸，為廚房點綴低調內斂的賽道美學。

業者表示，Porsche 系列聯名自 7／18 正式在台上市， 9／11 前購買 917 Salzburg 薩爾斯堡紅 FAB28 復古冰箱，即贈美國頂級車漆保護膜 XPEL 全機包膜服務；購買 Carrara White 卡拉拉白或 Shade Green 魅影綠的賽車條紋系列家電，可享有限時上市優惠價。

保溫杯品牌 THERMOS 膳魔師首度與韓國超人氣潮流插畫品牌 INAPSQUARE 合作，推出 5 款兼具街頭時尚與實用性的聯名系列，近期正式登陸台灣。全系列主打極簡的黑白線條與富有溫度的拙趣手繪，把乏味的日常隨行杯直接升格為極具個人風格的時髦配件。

▲膳魔師開賣5款INAPSQUARE聯名系列。（圖／品牌提供）

繼今年 5 月在赤峰街打造 10 天限定的膳魔師 ✕ INAPSQUARE 聯名快閃店後，該系列再度於新光三越南西一館現身，推出大容量的「手提吸管隨行杯」，杯身採用上寬下窄的剪裁，搭配 7.5cm 的特製底座，開車通勤時能穩妥地嵌入汽車杯架中，且搭配「獨家可愛小狗裝飾吸管套」與「專專屬愛心線條吊飾」，拿在手上大口暢飲，展現坦率療癒的獨特品味，售價 2,450 元。





其他單品包括滿版黑白手繪線條、窄身極輕量設計的「不銹鋼保溫杯」，以及「掛鉤迷你口袋杯」，主打整體重量僅 95 公克，隨附街頭感十足的掛鉤機能保護套，並點綴立體布章與海星造型吊飾，可以直接掛在後背包或小廢包上，將保溫杯直接化身為最亮眼的可愛配件，售價 1,750 元起。

還有外型完美仿照歐美街頭經典的外帶杯造型的「外帶隨行杯」，在防漏細節上採用螺紋旋緊式防漏杯蓋，搭配友善單手操作的密合掀蓋飲水口，即便是步伐匆忙的移動間也不怕飲品不小心灑出，售價 1,750 元。