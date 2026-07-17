選運動錶或正裝錶？　「小林同學」林昀儒喊「都要」

▲CITIZEN推出光動能50周年限定款「PHOTON」腕錶，首邀桌球國手林昀儒造勢。（圖／CITIZEN提供，以下同）





▲曾是桌球選手的CITIZEN台灣分公司總經理並木祐介（左起）、林昀儒與CITIZEN香港董事長持山，以及民權國小桌球隊好手同台。

記者陳雅韻／台北報導

桌球國手「小林同學」林昀儒今（17日）以CITIZEN品牌之友身份，出席即起至20日品牌於LaLaport南港打造光動能50周年形象特展快閃店活動，吸引上百位粉絲到場支持，他現場與曾是日本企業甲組桌球選手的CITIZEN台灣分公司總經理並木祐介組隊，與來自民權國小的選手挑戰對打，掀起一波高潮。林昀儒談到球場外穿搭，問及喜歡運動錶還是斯文正裝錶？他不做選擇，笑答：「都要！」





▲CITIZEN光動能50周年限定款「PHOTON」腕錶BJ6560-53W，32,800元。

林昀儒平日有佩戴腕錶的習慣，收藏多款電子錶與機械錶，他表示選錶「以好不好看為主」，最愛具設計感的面盤。今他所佩戴的CITIZEN光動能50周年限定款腕錶「PHOTON」，面盤會隨著不同角度折射出不同顏色，靈感源自物理學中光學實驗「雙縫實驗」，透過面盤上多層層疊的狹縫面板，模擬光子穿越狹縫所產生的干涉條紋效果，CITIZEN採用超級鈦TM打造具八角形與枕型輪廓設計的錶殼，搭配一體式鍊帶，戴起來輕盈舒適，更加吸引他，共有黑色搭配琥珀金色調的BJ6569-59X，以及採用鈦金屬原色錶殼錶帶的BJ6560-53W兩種款式。

▲CITIZEN光動能50周年限定款「PHOTON」腕錶BJ6569-59X，38,800元。

CITIZEN於展覽同步推出以天文現象「血月」為靈感的兩款血月限定款腕錶，分別是搭載F950機芯的光動能GPS衛星對時錶CC4077-71Z，以及光動能全球電波時計錶BY1005-73Z，皆配備赤色面板、月球紋理與多層次結構設計搭配黑色錶殼錶帶，營造神秘氛圍。品牌同時展現在光動能領域持續精進的信念，發表全新E036光動能機芯，不僅維持輕薄結構，依然能驅動更具份量感的指針設計，並擁有可持續運作達365天的超長續航力。





▲CITIZEN血月限定款腕錶「Shades of Red」，光動能GPS衛星對時錶CC4077-71Z（左）86,800元，光動能全球電波時計錶BY1005-73Z 51,800元。

另一日系品牌SEIKO也有新動向，進軍西門町開設全台首家直營旗艦店，是品牌深耕台灣72年以來的重要里程碑，實踐「直營化」與「高階化」策略，讓錶迷能在舒適空間體驗精緻服務。旗艦店展售完整錶款系列，亮眼新作是King Seiko VANAC鈦金屬新款，外觀承襲1970年代的傳奇VANAC系列，呈現稜角線條錶殼搭配融合橫向線條與放射狀紋路面盤，共有紫色、灰色與黑色三種面盤色調可供選擇。





▲SEIKO進駐西門町開設全台首家直營旗艦店。（圖／SEIKO提供，以下同）





▲King Seiko VANAC系列新增3款輕盈鈦金屬腕錶，各112,000元。