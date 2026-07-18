《欠妳的那場婚禮》開播人氣驚人　婚姻長跑的警世寓言

文／人物誌

公視出品、Netflix同步上線的台劇《欠妳的那場婚禮》，由《影后》、《俗女養成記》導演嚴藝文擔任編劇及導演，張孝全、蘇慧倫飾演失去愛情熱誠的中年夫妻，並由朱軒洋、蒲禾菲飾演兩位主角25歲的模樣。劇集刻劃中年婚姻的方式，不只從女性成長、覺醒的方向切入，更呈現男人在邁入中年時遭遇挫敗，徹底遭「無價值感」擊潰，直到撞見25歲的自己，二人名存實亡的婚姻關係才有了轉機。

▲《欠妳的那場婚禮》劇集刻劃中年婚姻的方式。（圖／ Netflix，下同）



張孝全化身過氣藝人，中年危機中面對婚姻分崩離析的警報

《欠妳的那場婚禮》男主角周可傑，曾是人氣樂團「馬子狗」的主唱，年輕時由朱軒洋飾演，中年則由張孝全飾演。周可傑在25歲時意氣風發，憑藉樂團的高人氣，使可傑身邊從不缺女伴，甚至更被戲稱「來者不拒」，唯獨未來妻子陳立璇始終陪伴在身邊；但在多年後，因樂團解散、轉型失敗，創作能量耗盡而被市場遺忘，可傑將負面能量轉移到家庭之中，早已失去激情的婚姻，正式敲響分崩離析的警報。

本劇女主角陳立璇，陪伴周可傑多年愛情長跑的妻子，年輕時由蒲禾菲飾演、中年由蘇慧倫飾演。陳立璇作為周可傑的青梅竹馬，一直深受其俊俏外表、音樂才華所吸引，即便目睹可傑的荒唐面仍不改其心意，後來二人確認關係後便因意外懷孕而閃婚；十六年後，曾為可傑放棄一切的立璇，多年來承受了丈夫的沮喪情緒，獨自扛下家庭與母職壓力，然而她的付出並沒有獲得對等回報，眼見兒子已升上高中，此時正是溝通離婚的恰好時機……

嚴藝文精準刻畫中年危機的尷尬，奇幻視角以不同角度重審婚姻危機



《欠妳的那場婚禮》透過奇幻的設定，讓對婚姻心灰意冷的陳立璇，撞見因穿越而迷茫的年輕周可傑，使立璇重新感受到當初愛上可傑的原因，也藉著年輕周可傑的視角，親眼看見自己是如何搞砸自己的人生。原認為是時空穿越的浪漫喜劇，實際上是寫實描繪壓倒婚姻關係的每件小事，俗話說「男人至死是少年」，多少人拿這句話當作男人不成熟的低劣藉口，而忘了女人在成為妻子、夫妻前，也是個對生活抱有憧憬的少女呢？

在嚴藝文執導的戲劇中，常透過幽默且精準的敘事手法，讓觀戲情緒在自然發笑中逐漸感到鼻酸，可傑毅然決然與主流聲音對抗，導致面臨狼狽、荒謬的遭遇，不正是中年危機最尷尬的寫照，而陳立璇被一次次辜負而感到心灰意冷，從看向丈夫眼神的轉換，不須言語也能感受到她的心早已死在日常的瑣碎小事之中。除了夫妻二人的故事線，劇中三男二女的友情故事，從25歲的年少輕狂到40歲的相互照應，在彼此人生重要階段從不缺席，感人情節更為這部講述現代婚姻困境的劇集多添幾分人性溫度。

《欠妳的那場婚禮》開播後人氣驚人，一度攻上Netflix日排行榜第二名；全劇共10集並一次上架全集數，臺灣觀眾能透過公視頻道或Netflix收看。

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