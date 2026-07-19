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「一個人不代表孤單」　想做的事情不要等到有人陪才出發

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文／人物誌

如果沒有一個人的勇氣，人生可能會有很多時候都在等待。

等朋友有空、等家人願意、等同事配合、等另一半點頭。等著等著，原本想看的展覽結束了，想去的餐廳歇業了，想旅行的季節也過了。我們習慣把很多事情建立在「有人陪」的前提上，卻很少練習自己一個人去做那些想做的事情。

其實，練習一個人，不是因為沒有人陪，而是讓自己不用一直把人生交給別人的時間表。

▲（圖／《我的出走日記》劇照）

一個人出發，比想像中自由

最好的例子，就是旅行。每個人都有自己想去的國家，卻因為朋友請不到假、家人沒興趣、同行的人一直喬不攏時間，最後一年又一年地延期。

但如果敢自己搭飛機、自己訂住宿、自己規劃行程，就不用等任何人有空。今天決定，明天開始準備，想走的時候就能走。

第一次一個人旅行，也許會緊張，會擔心迷路、擔心吃飯一個人很奇怪。但當真的踏出去之後，才會發現，原來沒有想像中可怕，而自己也比想像中更有能力。

▲（圖／《我的出走日記》劇照）

很多事情，其實都可以自己完成

除了旅行，生活裡還有很多事情值得練習一個人。

一個人去看電影，不用配合別人的時間，也不用為了遷就不同口味一直妥協；一個人去吃一直想吃的餐廳，不必因為找不到人同行就放棄；甚至一個人去上課、去運動、去逛書店，都能按照自己的步調，不急著配合任何人。

一開始可能會覺得有點不自在，總覺得旁人會不會一直看自己。但其實，大部分的人都忙著過自己的生活，沒有人真的那麼在意你是不是一個人。

真正困住我們的，往往不是別人的眼光，而是自己的想像。

▲（圖／《我的出走日記》劇照）

一個人，不代表孤單

練習一個人，不是要鼓勵大家拒絕陪伴。有人一起分享風景、一起聊天、一起留下回憶，當然很好。只是，不要讓「一定要有人陪」變成做任何事情的前提。

當一個人也能自在生活，兩個人的陪伴才會變成加分，而不是唯一的選項。

人生有很多美好的機會，不一定會剛好遇到所有人都有空的時候。如果總是等待，也許會錯過很多原本可以開始的風景。

所以，不妨從一件小事開始練習。一個人去喝杯咖啡、看場電影、搭上一段想去的旅程。當你慢慢習慣與自己獨處，就會發現，不是身邊的人變少了，而是自己的人生，多了更多選擇。

延伸閱讀

「9034」現象帶來的 3 種趨勢，及時行樂的生活哲學

出去玩不打卡正流行！掀起風潮的「軟旅行」，讓你享受隱藏的自在美好

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 社交, 一個人, 獨處

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