趁年輕去旅行！用最好的體力本錢　讓回憶成為人生最珍貴的複利

文／人物誌

很多人認為，等到有錢、有時間、退休之後再好好旅行就可以了。可是，旅行最珍貴的價值之一，正是那些能夠陪伴自己一輩子的記憶。趁年輕旅行，最大的優勢就是「記憶可以複利」。這個想法其實也是在旅行結束才體會到的。以前總覺得延遲快樂是好的，但下定決心獨旅後，才覺得有點後悔沒早點出發。因為旅程結束後，看著照片回憶快樂，才想到其實人生不只金錢可以複利，記憶也可以。

二十幾歲、三十歲所累積的每一段旅程，都有機會陪伴自己數十年。多年後，當生活忙碌、工作疲憊時，一張照片、一段影片，甚至是一首旅途中聽過的歌曲，都能瞬間把人帶回當時的感動。那些在異國街頭散步、看過的夕陽、遇見的人、發生的趣事，都會一次又一次帶來快樂。

如果25歲完成一次難忘的旅行，未來四、五十年的人生，都能反覆回味這段珍貴的經歷。這種回憶所帶來的幸福感，遠比任何物質享受更加長久，也是一種人生很值得投資的資產。

▲（圖／《海岸村恰恰恰》劇照，下同）

年輕，就是最好的體力本錢

旅行也是一件很需要體力的事情。無論是清晨起床追日出、走遍城市巷弄、攀登高山，或是背著行李轉乘不同交通工具，都需要健康的身體支撐。

年輕時恢復力好、精力充沛，即使一天走上兩三萬步，隔天依然能精神飽滿地繼續探索世界。反觀年紀漸長後，體力下降、健康狀況增加，即使有更多存款，也未必能完成年輕時想挑戰的旅程。

因此，許多只能靠體力完成的旅行，更應該趁著年輕完成，不要留下遺憾。

社會負擔較少，更容易說走就走

年輕時雖然收入未必最高，但往往也是人生最自由的階段。還沒有家庭照顧責任、孩子教育支出，工作上的束縛相對較少，只要安排好時間，就有機會來一場說走就走的旅行。

而且這年紀出去玩並不一定需要花很多的預算，一張便宜機票、一間青年旅館，甚至一趟國內小旅行，都可能成為人生難忘的回憶。等到未來肩負更多責任後，想要安排一次長途旅行，往往需要考慮家庭、工作與各種現實因素，自由度自然降低。

人生最值得投資的，是自己的經歷

金錢可以慢慢累積，工作可以持續努力，但青春只有一次。趁著年輕去旅行，不只是看看世界，更是在累積屬於自己的人生故事。每一次出發，都讓視野更開闊，也讓未來的自己多了一份可以反覆珍藏的幸福回憶。

最好的旅行時機，往往就是現在。當雙腳還充滿力量、心中仍懷抱好奇，就勇敢踏上旅程吧。多年以後，你會發現，那些年輕時走過的每一步，都沒有白費！快趁有空檔時，安排一趟旅程吧。

延伸閱讀

「9034」現象帶來的 3 種趨勢，及時行樂的生活哲學



出去玩不打卡正流行！掀起風潮的「軟旅行」，讓你享受隱藏的自在美好



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。