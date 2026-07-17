阿嬌公開易瘦體質養成法！6個生活習慣曝光：碳水照吃、11點前睡覺

▲阿嬌多年為易胖體質所苦。（圖／翻攝自IG/q_gill）

記者曾怡嘉／台北報導

港星阿嬌（鍾欣潼）近日在小紅書分享，自己多年來一直和易胖體質對抗，也慢慢整理出一套適合自己的生活方式。她表示，比起極端節食或天天高強度運動，更重要的是養成可以長期維持的生活習慣，並公開6個平時維持體態的小秘訣給大家。

#兩餐之間保留4至5小時空腹時間

阿嬌表示，自己不會一直吃東西，而是讓兩餐之間保留約4至5小時的空腹時間，避免吃得太頻繁。如果中途覺得肚子餓，她會先喝水，並盡量戒掉吃零食的習慣，讓身體慢慢適應正常的進食節奏。

#碳水不用戒，但要控制份量

不少人在減重時選擇完全不吃澱粉，不過阿嬌認為，碳水化合物不用完全戒掉，重點是控制份量。她平時仍會攝取適量碳水，希望兼顧飽足感，也讓飲食更容易長期維持。

#多喝水，也會自製「高鉀水」

阿嬌分享，平時會提醒自己多喝水，也會製作一杯以香蕉泥、椰子水搭配牛奶，或依喜好加入抹茶或咖啡的飲品。她表示，這是自己日常飲食的一部分，希望幫助改善容易水腫的困擾，讓臉部與腹部看起來較不浮腫。

#水果適量吃，優先選低糖種類

阿嬌表示，水果並非吃越多越好，她通常會把每天的水果量控制在約一個拳頭大小，並盡量少吃高糖水果，平時較常選擇藍莓、蘋果、柚子等作為日常水果來源。

#調整情緒，也是體態管理的一部分

除了飲食，她也很重視情緒管理。阿嬌分享，當自己感到壓力或情緒起伏時，會留10分鐘深呼吸、讓自己放鬆，避免因情緒影響生活作息與飲食習慣。

#睡滿8小時，比少吃更重要

阿嬌認為，充足睡眠是維持體態的重要習慣之一。她平時盡量維持每天睡滿8小時，並養成晚上11點前就寢的作息。她也分享，與其刻意少吃一餐，不如把睡眠品質顧好，更有助於維持規律的生活節奏。