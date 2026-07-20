千黛亞《奧德賽》宣傳造型一次看！多套白色禮服　雅典娜女神降臨

▲千黛亞在《奧德賽》扮演希臘神話的女神雅典娜，宣傳時當然不能隨便，一套造型接著一套，全部都是女神款。（環球影片提供）



圖文／鏡週刊

千黛亞（Zendaya）出道以來，都與造型師勞洛奇（Law Roach）緊密合作，替她打造出一套又一套讓人驚艷的紅毯造型。不管戲份多寡，反正只要有曝光，那就對了，這個哲學也貫穿在電影《奧德賽》（The Odyssey）的宣傳上，從倫敦一路到紐約，每一套都很有哏。

▲千黛亞身上那件白色的Schiaparelli緊身晚禮服，直接從巴黎時裝週模特兒身上扒下來，讓造型師勞洛奇帶著、搭乘私人噴射飛機趕到倫敦。（環球影片提供）

一口氣跑完倫敦、巴黎、紐約三座城市的打片活動，造型師勞洛奇幫千黛亞挑選服裝的造型，都有共同的特色，包括垂墜織物、雕塑剪影，以及使用珠寶、金屬所打造的細碎閃耀光芒。第一件登場的，是在倫敦首映會上亮相的白色的Schiaparelli緊身晚禮服，下半身都是閃耀金屬光澤的流蘇，細看其實都是珠寶般的垂墜。更重要的是，這件衣服是剛剛在巴黎時裝週的伸展台亮相，造型師勞洛奇就在後台直接把衣服從模特兒身上「扒」下來，然後搭乘私人噴射飛機，直接送來倫敦給千黛亞換上。對，就是一個熱騰騰的概念。但這件衣服毫無疑問，一下子就成為話題焦點，不光是服裝本色的話題性，而是勞洛奇膽子太大了，萬一一個失誤、或者不合身，下場就難以想像，但毫無疑問，就是這樣的膽大心細，樹立了千黛亞在《奧德賽》紅毯宣傳的第一次大受好評。

同場加映，在倫敦首映會前一天，是倫敦媒體見面會，千黛亞穿著法國品牌Jacquemus的白色連身裙，這件衣服以吊帶搭配後背挖空的設計，顯得格外性感，但後背的垂墜又可以像帽T那樣反戴在頭上，本身穿起來就有一點希臘女神的風格。

▲至於前一天的倫敦媒體見面會，千黛亞穿著法國品牌Jacquemus的白色連身裙，以吊帶搭配後背挖空的設計，本身就充滿希臘女神的風格。（環球影片提供）

到了巴黎的媒體見面會，千黛亞出乎意外的，穿著古著出場（但嚴格說來，也沒多古）。因為造型師勞洛奇過去就有挖出舊衣、讓千黛亞新穿的手筆，這回他又慧眼獨具，翻出1997年的Givenchy高級訂製服，當年是已故的服裝設計師Alexander McQueen所操刀設計，可以說意義非凡。臉上戴著遮住五官的金色面具，是愛爾蘭高級訂製帽飾設計師Philip Treacy的珍藏，恰好與她背後的艾非爾鐵塔的鐵塔細節呼應。

▲在巴黎媒體見面會，千黛亞選穿1997年的Givenchy高級訂製服，當年是已故的服裝設計師Alexander McQueen所操刀設計；遮住五官金色面具，用意在與背後巴黎鐵塔架構互相輝映。（環球影片提供）

在巴黎首映紅毯上，應該也是這次宣傳行程當中，千黛亞穿過最露的服裝，是Louis Vuitton的白色訂製款，寬大的荷葉邊袖子、蕾絲細節、高腿開衩和長長的裙擺。當然大家的目光都會集中在上半身。

▲巴黎首映紅毯，千黛亞穿著Louis Vuitton的白色訂製服，堪稱此行宣傳中身材露最多的一次。（環球影片提供）

在宣傳最後一站，紐約首映紅毯，千黛亞選穿源自加拿大的前衛時尚品牌Matiéres Fécales，這件服裝也是當初服裝發表會上最後一件展示的設計。除了露肩的設計，還有背後象徵翅膀的羽毛裝飾，搭配Chopard的珠寶顯現相當簡潔，不過也一脈相成了雅典娜女神的希臘神話形象，特別是背部的羽毛裝飾，讓她在正面、側面拍照時，都有仙氣飄飄的韻味。

▲堪稱是壓軸的紐約首映紅毯，千黛亞穿上源自加拿大的前衛時尚品牌Matiéres Fécales，背後的羽毛裝飾果然充滿了希臘女神的風格。（環球影片提供）

一口氣看完千黛亞在《奧德賽》宣傳行程的紅毯時尚造型，大家應該很想知道造型師勞洛奇，接下來會為她在《蜘蛛人：重生日》，還有年底另外一部大片《沙丘：第三部》宣傳時，該如何打點她穿的服裝了。

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