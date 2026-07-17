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讓珍珠懸浮在肌膚上　CHAUMET重現約瑟芬皇后優雅品味

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▲▼CHAUMET,Tiffany 。（圖/公關照）

▲CHAUMET Joséphine Soir de Fête項鍊鑲嵌 15 顆珍稀的南洋養殖珍珠。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌CHAUMET視約瑟芬皇后為謬思，以她自幼於海島生長的背景、一生對珍珠情有獨鍾為設計靈感，發表Joséphine Soir de Fête高級珠寶套組，以珍珠為核心主角，並巧妙結合了約瑟芬鍾愛的吊鐘花意象與自然元素，流露優雅氣息。

▲▼CHAUMET,Tiffany 。（圖/公關照）

▲CHAUMET Joséphine Soir de Fête 18K白金胸針。

CHAUMET全新Joséphine Soir de Fête高級珠寶套組中，最矚目的項鍊鑲嵌15顆珍稀的南洋養殖珍珠，優雅地勾勒出頸部線條並映襯臉龐光采，搭配同系列的胸針、耳環與戒指，優美線條深受品牌1919年為波旁帕爾馬皇室婚禮打造的傳奇吊鐘花冠冕啟發，融入系列標誌性的錯視藝術，並運用品牌著名的刀鋒工藝巧妙隱去金屬基底，使鑽石與珍珠宛如輕盈懸浮於肌膚之上，綻放出最耀眼的光芒。

▲▼CHAUMET,Tiffany 。（圖/公關照）

▲CHAUMET Joséphine Soir de Fête 18K白金珍珠鑽石耳環。

Tiffany & Co.近日則推出獨一無二的高級珠寶作品《傳奇之鳥：藍寶石之作》，中央主石是來自馬達加斯加、重達34.48克拉的天然未經優化處理橢圓形藍寶石，周圍環繞著立體的石上鳥圖騰與花卉，並以訂製切割的黑雙層蛋白石與珍珠母貝採包鑲工藝點綴其中，營造出鮮明且栩栩如生的層次對比。

▲▼CHAUMET,Tiffany 。（圖/公關照）

▲Tiffany & Co.獨一無二的《傳奇之鳥：藍寶石之作》中央鑲嵌一顆來自馬達加斯加、重34.48 克拉的天然未經優化處理橢圓形藍寶石。（圖／Tiffany提供）

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CHAUMET, Tiffany

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