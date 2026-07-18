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汶萊王子妃媽媽包選21萬香奈兒　小公主穿名牌童裝好萌

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▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子妃阿妮莎（右）穿澳洲設計師品牌CAMILLA AND MARC褲裝搭Loro Piana鞋，帶女兒觀看馬丁王子比賽。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「亞洲最帥王子」的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）與王子妃阿妮莎（Princess Anisha Rosnah）今年2月升格為父母，喜迎女兒Zarah Mariam Bolkiah誕生，近日5個月大的小公主已隨著他們公開亮相，被王子妃阿妮莎抱在懷中，觀賞馬丁王子比賽，母女倆當觀眾的行頭樣樣是精品，216,500元的香奈兒（CHANEL）包被阿妮莎當「媽媽包」。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子妃阿妮莎背香奈兒包與家人一起步入馬球場。（圖／翻攝muash.portfolio IG）

汶萊王子妃阿妮莎連續兩日帶著女兒到馬球場，替老公馬丁王子助陣加油，她都背著香奈兒粒紋小牛皮的CHANEL 25包，此系列包款於去年首登場，延續品牌標誌性的菱格紋、皮穿鍊與雙C標誌等經典元素，包款呈現柔軟輪廓造型，展現輕鬆的優雅風格，此外，雙口袋設計提升收納便利性，共有4種尺寸滿足不同需求。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子妃阿妮莎所背的CHANEL 25包款，216,500元。（圖／翻攝香奈兒官網）

除了實用設計的香奈兒包當「媽媽包」，汶萊王子妃阿妮莎從懷孕到女兒出生，最愛穿Loro Piana平底鞋，讓她能行動自如無負擔；而小公主是「富養」範例，身上的童裝都是Dior、CHLOE等法國名牌，配上她充滿好奇的臉龐，模樣可愛極了 。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊小公主Zarah Mariam Bolkiah穿著Chloe洋裝配Dior鞋，模樣可愛。（圖／翻攝muash.portfolio IG）

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關鍵字：

汶萊王子馬丁, 汶萊王子妃Anisha, CHANEL, 香奈兒

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