熬夜追球超傷身？護眼、護肝飲食一次看　這些食物快補起來

▲紫色食物富含花青素，有助維持眼部微血管健康。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

不少球迷熬夜看世界盃，不只眼睛容易乾澀疲勞，長時間睡眠不足也可能增加身體負擔。除了補充水分、適度休息，營養師高敏敏表示，透過均衡飲食攝取相關營養素，也有助維持眼睛與肝臟正常機能。

#熬夜追球先護眼 5種營養素不可少

1.葉黃素

葉黃素主要存在於視網膜黃斑部，有助過濾部分藍光、減少光線造成的氧化壓力，可從菠菜、羽衣甘藍、玉米等深綠色或黃色蔬菜中攝取。

2.玉米黃素

玉米黃素與葉黃素共同存在於黃斑部，有助維持正常視覺功能，可從甜椒、蛋黃、玉米等食物補充。

3.花青素

藍莓、紫地瓜、紫葡萄等紫色蔬果富含花青素，具有抗氧化特性，有助維持眼部微血管健康。

4.Omega-3脂肪酸

鮭魚、鯖魚、秋刀魚等富含DHA，是視網膜的重要成分之一，有助維持正常視覺功能，也可幫助改善長時間用眼造成的不適。

5.維生素A

胡蘿蔔、南瓜、地瓜等食物含有β-胡蘿蔔素，可在體內轉換成維生素A，參與視覺形成，幫助維持暗處視覺功能。

#熬夜後別忘了護肝 飲食這樣吃

1.維生素B群

B群參與人體能量代謝，熬夜時身體消耗增加，可透過全穀類、瘦肉、豆類等食物補充。

2.維生素C

芭樂、奇異果、柑橘類水果富含維生素C，具有抗氧化作用，也有助維持正常免疫功能。

3.穀胱甘肽

穀胱甘肽是人體重要的抗氧化物質，參與代謝作用，酪梨、蘆筍、菠菜等食物含有相關營養成分。

4.硒

硒是人體抗氧化酵素的重要成分，可從海鮮、蛋類、堅果等食物中攝取。

5.優質蛋白質

雞蛋、魚肉、雞肉、豆腐、豆製品等優質蛋白質，是維持正常生理機能的重要營養來源，也參與身體修復與代謝。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）