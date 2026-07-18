一談戀愛就容易暈船？開始一段感情前，先提醒自己5件事

▲談戀愛切忌將對方當作全部重心。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

喜歡上一個人是一件很自然的事，但有些人一談戀愛就忍不住投入全部，生活重心只剩下對方，甚至還沒真正了解彼此，就已經開始規劃未來。適度投入能讓感情升溫，但如果總是愛得太快、太滿，也可能讓自己在關係中失去平衡。開始一段感情前，不妨先提醒自己以下5件事。

#不要因為心動，就忽略對方的價值觀

心動可以很快發生，但真正能走得長久，往往取決於彼此的價值觀是否契合。相處初期，不妨多觀察對方如何對待家人、朋友、服務人員，以及面對壓力時的態度，而不是只看對方對自己有多好。

#不要把重心全放在另一半身上

戀愛是生活的一部分，不該成為生活的全部。持續經營自己的工作、朋友、興趣與目標，不僅能讓生活保持平衡，也能讓關係擁有適當空間。

#別急著付出全部

喜歡一個人，不代表需要立刻把所有時間、情緒甚至金錢都投入。真正健康的關係，通常是在互相了解、建立信任後，自然形成穩定的付出，而不是一開始就毫無保留。

#留意對方是否願意尊重你的界線

無論是相處時間、生活習慣，還是個人選擇，一段舒服的關係都需要彼此尊重。如果總是只有一方配合、妥協，長期下來容易讓自己感到委屈與疲憊。

#不要急著認定「就是他」

戀愛初期容易因新鮮感而放大對方的優點，也忽略一些需要時間觀察的細節。給彼此多一點相處時間，慢慢認識對方，比急著定義一段關係，更有助於看清彼此是否真的適合。