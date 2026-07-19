珍妮佛羅培茲度假曬Delvaux迷你包！Dolce ＆ Gabbana看秀造型超浮誇

記者鮑璿安／綜合報導

西洋天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）近日在義大利出席Dolce&Gabbana 2026 高級訂製系列大秀，忙裡抽閒享受夏日假期的她，身穿一套藍色花卉印花襯衫與短褲套裝，搭配上Delvaux Le Brillant Mini安哥拉白手袋，在繁花盛開的義式庭園中漫步，洋溢濃厚度假氛圍。





▲Jennifer Lopez此次出席 Dolce & Gabbana 2026 Alta Moda 高級訂製系列大秀，宛如把義大利巴洛克藝術穿上身。（圖／品牌提供）

Jennifer Lopez此次出席 Dolce & Gabbana 2026 Alta Moda 高級訂製系列大秀，宛如把義大利巴洛克藝術穿上身。她選穿一襲金色亮片禮服，以貼身馬甲輪廓勾勒招牌曲線，裙身滿佈紅寶石、祖母綠、藍寶石等彩色珠寶刺繡，猶如中世紀皇室珠寶盒般璀璨奪目。外層披上一件金色亮片披肩式斗篷，更添女王般氣勢；頸間則佩戴紅寶石與鑽石高級珠寶項鍊，將Dolce & Gabbana擅長的西西里式奢華美學發揮得淋漓盡致，成為秀場最耀眼的焦點之一。





▲而度假風格的穿搭也沒少，珍妮佛羅培茲選擇Delvaux 包款成為私服造型重點。（圖／品牌提供）

而度假風格的穿搭也沒少，珍妮佛羅培茲選擇Delvaux 包款成為私服造型重點，Le Brillant Mini以品牌招牌的Rodéo小牛皮打造，搭配溫潤的安哥拉白色更顯輕盈高級。包身保留Le Brillant系列最具辨識度的建築感輪廓，搭配標誌性的馬蹄形金屬飾釦，低調之中流露經典氣息。事實上，Le Brillant自1958年問世以來，便是Delvaux最具代表性的經典作品之一，以俐落結構、精湛工藝與歷久彌新的設計成為品牌象徵。