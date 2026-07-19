fb ig video search mobile ETtoday

珍妮佛羅培茲度假曬Delvaux迷你包！Dolce ＆ Gabbana看秀造型超浮誇

>

記者鮑璿安／綜合報導

西洋天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）近日在義大利出席Dolce&Gabbana 2026 高級訂製系列大秀，忙裡抽閒享受夏日假期的她，身穿一套藍色花卉印花襯衫與短褲套裝，搭配上Delvaux Le Brillant Mini安哥拉白手袋，在繁花盛開的義式庭園中漫步，洋溢濃厚度假氛圍。

▲▼ jlo。（圖／品牌提供）

▲Jennifer Lopez此次出席 Dolce & Gabbana 2026 Alta Moda 高級訂製系列大秀，宛如把義大利巴洛克藝術穿上身。（圖／品牌提供）

Jennifer Lopez此次出席 Dolce & Gabbana 2026 Alta Moda 高級訂製系列大秀，宛如把義大利巴洛克藝術穿上身。她選穿一襲金色亮片禮服，以貼身馬甲輪廓勾勒招牌曲線，裙身滿佈紅寶石、祖母綠、藍寶石等彩色珠寶刺繡，猶如中世紀皇室珠寶盒般璀璨奪目。外層披上一件金色亮片披肩式斗篷，更添女王般氣勢；頸間則佩戴紅寶石與鑽石高級珠寶項鍊，將Dolce & Gabbana擅長的西西里式奢華美學發揮得淋漓盡致，成為秀場最耀眼的焦點之一。

▲▼ jlo。（圖／品牌提供）

▲▼ jlo。（圖／品牌提供）

▲而度假風格的穿搭也沒少，珍妮佛羅培茲選擇Delvaux 包款成為私服造型重點。（圖／品牌提供）

▲▼ jlo。（圖／品牌提供）

而度假風格的穿搭也沒少，珍妮佛羅培茲選擇Delvaux 包款成為私服造型重點，Le Brillant Mini以品牌招牌的Rodéo小牛皮打造，搭配溫潤的安哥拉白色更顯輕盈高級。包身保留Le Brillant系列最具辨識度的建築感輪廓，搭配標誌性的馬蹄形金屬飾釦，低調之中流露經典氣息。事實上，Le Brillant自1958年問世以來，便是Delvaux最具代表性的經典作品之一，以俐落結構、精湛工藝與歷久彌新的設計成為品牌象徵。

關鍵字：

珍妮佛羅培茲, D&G大秀, 高級訂製, Delvaux包, 義大利度假

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

汶萊王子妃媽媽包選21萬香奈兒　小公主穿名牌童裝好萌

汶萊王子妃媽媽包選21萬香奈兒　小公主穿名牌童裝好萌

《欠妳的那場婚禮》開播人氣驚人　婚姻長跑的警世寓言

《欠妳的那場婚禮》開播人氣驚人　婚姻長跑的警世寓言

職場最討厭的主管星座Top 3！第一名根本細節魔人　什麼事都要管

職場最討厭的主管星座Top 3！第一名根本細節魔人　什麼事都要管

心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂 5個跡象代表你「更適合單身」　其實早就享受一個人 不是相愛就能結婚！3種人「不適合步入婚姻」勉強在一起更容易受傷 今夏話題穆勒鞋盤點！Rosé同款PUMA、復古風AUTRY懶人時髦穿搭必備 Swatch聯名歐米茄登月錶用1969年金價開賣　答對32題才有申購權 一談戀愛就容易暈船？開始一段感情前，先提醒自己5件事 中和環球金石堂收攤出清「6本書500元」　網：從沒看過這麼多人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面