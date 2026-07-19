如何降低曖昧期內耗？「掌握3個方法」別讓猜測消耗自己





▲如何降低曖昧期內耗。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者鮑璿安／綜合報導

曖昧是戀愛中最令人心動的階段，也是最容易讓人陷入內耗的時刻。一句訊息、一個貼圖，甚至對方多久沒有回覆，都可能讓人反覆解讀、胡思亂想。其實，一段健康的曖昧關係，不該建立在無止盡的猜測之上。想降低情緒消耗，不妨從以下三個方向開始調整。

1. 不要把「沒回訊息」直接等於「不喜歡你」

很多人在曖昧期最大的焦慮，就是過度解讀對方的一舉一動。回覆變慢、聊天變少，就開始懷疑是不是自己說錯話、對方是不是變心了。但事實上，每個人的生活節奏不同，忙碌、疲累或專注於工作，都可能影響回覆速度。與其靠猜測放大焦慮，不如觀察對方長期的互動模式，而不是單一事件。真正的感情，需要看整體，而不是一則訊息。

2. 保留自己的生活

曖昧容易讓人不知不覺把生活重心都交給對方，手機一震就期待是他的訊息，沒有聯絡便覺得一整天都提不起勁。試著維持原本的生活節奏，安排工作、運動、聚會或培養興趣，把注意力放回自己身上。當生活足夠充實，就不會因為對方的一點變化而影響整天心情，也能讓彼此保有舒服的相處空間。

3. 別急著定義關係

曖昧最大的魅力，在於彼此還有認識和磨合的空間。如果一開始就急著確認關係、追求明確答案，反而容易增加彼此壓力。與其一直問「他到底喜不喜歡我」，不如把焦點放在「和他相處時，我快樂嗎？價值觀是否契合？相處是否自在？」真正適合的人，會透過一次次相處給出答案，而不是讓你永遠困在猜測與焦慮裡。